La situación de los túneles de Belate y la crisis en Ceuta, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra abordará este lunes, en su sesión ordinaria, la tramitación de varias iniciativas relacionadas con la duplicación de los túneles de Belate, después de que los servicios jurídicos del Gobierno foral no hayan avalado la fórmula para pagar los sobrecostes de esta obra.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para informar sobre el estado actual de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Sin embargo, UPN y PPN quieren que también comparezca para dar explicaciones sobre esta cuestión la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite.

Los 'populares' han solicitado, además, la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, para que informe sobre la situación de la anunciada reforma de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los Derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. Vox ha registrado una moción que insta precisamente a la modificación de esta ley.

El orden del día también incluye mociones relacionadas con la crisis en Ceuta tras la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos a finales del mes de julio. El PPN ha registrado una iniciativa por la que el Parlamento de Navarra manifiesta "su firme apoyo y solidaridad" con los ciudadanos de Ceuta y Melilla y con sus instituciones; mientras que Vox ha presentado una moción que "reafirma la españolidad" de estas dos ciudades autónomas.

Por otro lado, el PSN ha registrado una moción que insta al Gobierno de Navarra a impulsar un programa específico para la incorporación de viviendas de uso turístico y de alquiler temporal al mercado de alquiler habitual. Por su parte, Contigo-Zurekin quiere instar al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias a elaborar, en el plazo de seis meses, un inventario completo de bienes, de titularidad municipal y foral, en desuso.

La Mesa y Junta abordará la celebración de varias sesiones de trabajo en sede parlamentaria. Entre ellas, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han pedido que una representación de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en Navarra traslade la actualidad de la situación humanitaria en Palestina.

Igualmente, en la sesión de este lunes también se tratará la solicitud del Gobierno de Navarra para la celebración del último debate de política general sobre el estado de la Comunidad foral de la presente legislatura, que se prevé celebrar los próximos 24 y 25 de septiembre.