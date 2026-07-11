Los toros de José Escolar protagonizan un veloz y atropellado quinto encierro de los Sanfermines

Imagen del quinto encierro de los Sanfermines de 2026, protagonizado por los toros de José Escolar Gil - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los toros de José Escolar Gil (Ávila) han protagonizado este sábado un veloz y atropellado quinto encierro de Sanfermines, en el que se han producido numerosas caídas a lo largo del recorrido por el fuerte ritmo y la importante presencia de corredores al ser la carrera en fin de semana. Según las primeras informaciones, hay 13 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.

La carrera, que ha durado 2 minutos y 36 segundos, ha comenzado puntual a las ocho, tras los tres cánticos a San Fermín, en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Los astados de José Escolar han salido de los corrales de Santo Domingo y han iniciado la carrera guiados por los cabestros, enfilando la cuesta todos agrupados, con los toros en último lugar. En este tramo han podido verse algunas caídas de los corredores, y uno de los toros ha lanzado alguna mirada hacia la acera derecha del recorrido, en el sentido de la marcha.

Llegando al Ayuntamiento, un toro ha pasado a liderar la manada, adelantando al resto, y ha arrollado a algunos corredores a la altura de la Casa Consistorial. A uno de ellos ha llegado incluso a golpearle con el cuerno en la cara.

Antes de llegar a la curva de Mercaderes, donde han caído varios corredores, un mozo ha sido arrollado por el astado que se había adelantado, y justo después de la curva otro corredor ha quedado atrapado entre un toro y un cabestro.

Ya en Estafeta, donde también se han podido ver varias caídas de los corredores, la manada ha continuado la carrera estirada, pero sin romperse, y de nuevo encabezada por los cabestros. Hacia mitad de la calle, el grupo se ha ido alargando más, hasta romperse en dos grupos.

En el tramo del callejón, se ha formado un pequeño montón de corredores caídos. Finalmente, los astados han accedido a los chiqueros de la plaza sin incidencias.

Los astados serán lidiados a partir de las 18.30 horas por los diestros Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Juan de Castilla.