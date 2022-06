Un total de 3.708 estudiantes comienzan la EvAU en Navarra, un 4% menos que el año pasado

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.708 estudiantes han comenzado este martes la EvAU en Navarra, unos exámenes que se alargarán miércoles y jueves en los campus universitarios de Pamplona (edificios del Aulario y de El Sario) y de Tudela de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Son 161 estudiantes menos que el año pasado, un 4%, y "es la primera vez que cambia la tendencia y baja la cifra".

Del total de alumnado matriculado, 2.139 son mujeres, mientras que los 1.569 restantes son varones. Por modelos lingüísticos, un total de 2.756 alumnos realizan la prueba en castellano, el 74%, y los 952 restantes, en euskera, el 26%, según ha explicado en rueda de prensa la responsable de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), Ana Zabalza.

El número de alumnos que se presentan solo a la fase voluntaria en la Comunidad foral ha bajado este año, son 399, un 10% del total de matriculados. "En las convocatorias Covid este porcentaje es más alto que en las anteriores", ha expuesto.

El modelo de examen este año no cambia con respecto al del año pasado y se mantiene el 'modelo Covid'. Además, se han actualizado las instrucciones de higiene y sanitarias de prevención ante la Covid-19, acordes con la situación actual; "hay un cambio porque la situación sanitaria ha cambiado" y se han recuperado los aforos de 2019.

Ha indicado Zabalza que la decisión de mantener el 'modelo Covid' en los exámenes llegó desde el Ministerio y se tomó en noviembre, "no estaba muy claro qué iba a pasar". "Los chavales tienen que tener claro el modelo de examen que van a tener desde el principio de curso", ha explicado, para añadir que "ya no se va a volver al modelo anterior".

Tal y como establecen las indicaciones, el uso de mascarilla en el interior de los edificios no es obligatorio pero "sí recomendable" y se recomienda evitar las aglomeraciones y mantener una mayor higiene de manos. Además, ha precisado, los estudiantes podrán conocer de antemano en qué aula realizarán las pruebas, una medida que también se adoptó en el curso 2019-20.

Sobre si hay algún caso Covid, ha indicado que "pueden venir", con mascarilla y "no tienen por qué haber dicho nada". "El protocolo es así, no me consta que haya, pero puede haber venido alguno con mascarilla y realizar las pruebas", ha explicado.

Ha precisado que hay 7 tribunales, 5 en castellano y 2 en euskera, con 156 correctores. Uno de los tribunales en castellano se localiza en Tudela y los otros 6 en el campus de Arrosadía.

Los resultados de la convocatoria ordinaria podrán conocerse el 15 de junio y la tarjeta de calificaciones podrá descargarse a partir del 22 de ese mismo mes. Por su parte, los exámenes de la convocatoria extraordinaria tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de junio y, en este caso, los resultados estarán disponibles el 5 de julio y la descarga de tarjeta se podrá efectuar el 19 de julio.