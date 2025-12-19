Tres personas trasladadas tras colisionar cinco vehículos en Arazuri

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves la mañana del viernes tras colisionar cinco vehículos en la A-15 a su paso por Arazuri (Cendea de Olza).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 07.50 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), personal de Audenasa y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando un primer vehículo se ha salido de la vía y ha chocado contra la bionda y posteriormente otros cuatro vehículos han colisionado por alcance.

Ha ocurrido en el punto kilométrico 90,6, sentido sur, de la carretera A-15 a la altura de Arazuri, concejo perteneciente al municipio de Cendea de Olza.

Como resultado del accidente, las ambulancias han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Se trata de un hombre que ha sufrido una contusión en espalda y una mujer que ha sufrido contusión en tobillo y latigazo cervical, ambos de 28 años, que han sido trasladados por la ambulancia medicalizada, y una mujer de 23 años que ha sido trasladada con latigazo cervical por una ambulancia básica. Todos han quedado ingresados con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.