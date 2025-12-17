Tumores y enfermedades del sistema circulatorio se mantienen en 2024 como principales causas de muerte en Navarra

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las principales causas de muerte durante el año 2024 en Navarra, clasificadas por grandes grupos de enfermedades, continúan siendo los tumores (27%) y las enfermedades del sistema circulatorio (22,8%). Las enfermedades del sistema respiratorio fueron la tercera causa de muerte (11,5%).

En total, en 2024 fallecieron 6.042 personas residentes en Navarra, un 3,4% más que en el año anterior. Por sexo, fallecieron 3.052 hombres y 2.990 mujeres, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

En el caso de los hombres, los fallecimientos aumentaron un 4,8% respecto al año anterior. Si se compara el porcentaje que representa cada uno de los grandes grupos con respecto al año anterior, el aumento más significativo se da en las muertes por enfermedades del sistema respiratorio, que ascienden 0,9 puntos porcentuales.

Por el contrario, destaca el descenso de 2,1 puntos porcentuales de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio.

En el caso de las mujeres, respecto al año anterior las defunciones han aumentado un 1,9%. En términos relativos, ascienden las muertes causadas por tumores, 1,2 puntos porcentuales más que en el año anterior, mientras que el descenso más significativo se da en las muertes por causas externas de mortalidad (un punto porcentual menos).

POR CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN

Los trastornos mentales orgánicos, senil y presenil, dentro del grupo de trastornos mentales y del comportamiento, fue la causa de muerte más frecuente en el año 2024, con 440 defunciones, un 2,3% más que en el año anterior. Por detrás se situaron el tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón y otras enfermedades del sistema respiratorio.

En el caso de los hombres, tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón fue la principal causa de muerte, con 245 fallecidos. Otras enfermedades del sistema respiratorio la segunda con 157 decesos. En tercer y cuarto lugar, trastornos mentales orgánicos, senil y presenil y enfermedades cerebrovasculares.

Entre las mujeres, la causa más frecuente fue trastornos mentales orgánicos, senil y presenil con 304 fallecidas, seguida de la enfermedad de Alzheimer (189) y de otras enfermedades del sistema respiratorio (173). Otras enfermedades del corazón fue la cuarta causa de muerte entre las mujeres.

POR GRUPOS DE EDAD Y GRUPOS DE ENFERMEDADES

Existen diferencias en las pautas de mortalidad según la edad. Casi siete de cada diez menores fallecidos de 15 años lo hacen debido a lo que se denomina "resto de causas". Dentro de estas destacan los decesos por afecciones originadas en el periodo perinatal.

Las causas principales de defunción entre la población de 15 a 39 años, son las causas externas de mortalidad que agrupan el 45,3% de estas defunciones en el promedio de los tres últimos años. Este porcentaje se sitúa en el 46,3% en el caso de los hombres y en el 42,6% en el caso de las mujeres.

Casi la mitad de los fallecimientos de personas entre 40 y 64 años es por tumores, en concreto el 46,8%, porcentaje que se sitúa en el 60,7% en el caso de las mujeres y en el 40% entre los hombres.

En el caso de la población de 65 o más años, las principales causas de muerte se deben a tumores (el 24,8%) y enfermedades del sistema circulatorio (el 23,6%). En el caso de los hombres, la principal causa de muerte son los tumores (30,3%) mientras que para las mujeres de estas edades son las enfermedades del sistema circulatorio (24,9%).

En 2024, más de la mitad de las defunciones se producen en los centros hospitalarios (53,3% del total), cifra similar a la de años anteriores. Le siguen las defunciones ocurridas en el domicilio particular (27,8% del total).

TASAS ESTANDARIZADAS DE MORTALIDAD PROMEDIO AÑOS 2022-2024

En la última década, los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio son las dos primeras causas de defunción, tanto en hombres como en mujeres.

En el periodo 2022-2024, entre los hombres los tumores son responsables de 290 defunciones por cada 100.000 habitantes, y las enfermedades del sistema circulatorio han causado la muerte de 215,3 de cada 100.000 hombres.

Para las mujeres, también ocupan el primer lugar los tumores, con 147,5 decesos por 100.000 mujeres, y las enfermedades del sistema circulatorio el segundo, con 136,4 decesos por cada 100.000 mujeres.

Sin embargo, cabe señalar el descenso de las defunciones debidas a tumores tanto en hombres como en mujeres, 10,9 y 5,7 puntos, respectivamente, respecto al periodo 2021-2023.

El tercer grupo con mayor incidencia en las causas de mortalidad entre los hombres es el de enfermedades del sistema respiratorio, con una tasa de 105,2 defunciones por cada 100.000 hombres, ocupando la tercera posición también para las mujeres, con 56,8 decesos por 100.000 mujeres.

Destaca el incremento de las defunciones debidas a esta causa tanto en hombres como en mujeres, 16,2 y 12,8 puntos, respectivamente, respecto al periodo 2021-2023.

Las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos ocupan el cuarto lugar entre las de mayor incidencia para ambos sexos, con tasas de 55,3 y 55,8 muertes por cada 100.000 hombres y mujeres, respectivamente.

RATIO DE SOBREMORTALIDAD MASCULINA

Aunque las principales causas de muerte son las mismas para hombres y mujeres, las tasas masculinas son "habitualmente más altas".

Las causas con mayor sobremortalidad masculina fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal con una relación de 2,8 muertes de hombres por cada mujer fallecida por dicha causa (en términos de tasas estandarizadas), los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, con una relación de 2,7 muertes de hombres por cada mujer y las causas externas de mortalidad, con una relación de 2,4 muertes de hombres por cada mujer.

PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR

Desde el 24 de marzo de 2021, tras aprobarse la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia (LRE), se ha prestado ayuda para morir a 38 personas residentes en Navarra. En el año 2024, han sido 14 casos, 4 más que en el año anterior. En 8 casos la asistencia se dio a mujeres y en los otros 6 a hombres.

La eutanasia o procedimiento de ayuda para morir queda reflejada en el certificado médico de defunción como la causa inmediata de defunción y no modifica la causa básica de la muerte, determinada por la patología de base que genera una 'enfermedad grave e incurable' o un 'padecimiento grave, crónico e imposibilitante'.

Las personas que accedieron a la ayuda para morir en 2024 estaban afectadas principalmente por tumores (57,1%) y enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (21,4%), las más frecuentes también en los 3 años anteriores.