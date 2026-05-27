UGT y CCOO firman un acuerdo con las patronales del metal para modificar el convenio del sector

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra y la Federación de Industria de CCOO Navarra han llegado este miércoles a un acuerdo con las patronales del sector del metal para modificar el convenio sectorial, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según han explicado desde ambas organizaciones sindicales en un comunicado conjunto, "las patronales del sector del metal de Navarra solicitaron recientemente la apertura de la mesa negociadora del convenio sectorial para trasladar su necesidad de ampliar de 6 a 12 meses el contrato temporal por circunstancias de la producción, una modificación que únicamente puede realizarse a través del convenio sectorial".

Desde el inicio de las reuniones, según los sindicatos, "quedaron claras dos formas muy distintas de entender la acción sindical". "Mientras que algunas organizaciones sindicales optaron desde el primer momento por rechazar cualquier negociación, negándose a abordar siquiera la propuesta planteada, UGT-FICA y CCOO, sindicatos firmantes del convenio del metal de Navarra, asumimos nuestra responsabilidad: escuchar, negociar y defender garantías para las personas trabajadoras", han indicado.

En este sentido, en la reunión del 18 de mayo, ambas organizaciones presentaron una propuesta conjunta "basada en una idea clara: no aceptar una ampliación generalizada de la temporalidad en todo el sector".

"Defendimos que cualquier posible ampliación debía limitarse únicamente a empresas que acreditasen realmente esa necesidad, requeriría acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras y tendría que ir acompañada de contraprestaciones y mejoras en la calidad del empleo", han explicado ambos sindicatos.

Además, en esa misma reunión, UGT y CCOO presentaron conjuntamente una propuesta para incorporar al convenio sectorial un protocolo para el colectivo LGTBI, "avanzando también en derechos, igualdad y protección dentro de las empresas del sector".

LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO TEMPORAL DEBERÁ NEGOCIARSE CON CADA COMITÉ

Finalmente, este miércoles, 27 de mayo, ambos sindicatos han llegado a un acuerdo con las patronales "en el que se incluyen las condiciones defendidas por UGT-FICA y CCOO".

De este modo, la ampliación del contrato temporal hasta 12 meses "no será automática ni generalizada; solo podrá aplicarse en supuestos concretos y justificados; y será obligatorio el acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras en cada empresa".

Estos acuerdos negociados por UGT y CCOO deberán incorporar medidas de mejora del empleo como la conversión de contratos temporales en indefinidos, la realización de contratos de relevo, y en última instancia mejoras de indemnización.

"UGT y CCOO creemos en un sindicalismo útil y responsable. Negociar no es asumir sin más las propuestas empresariales. Negociar es defender derechos, condicionar acuerdos y conseguir garantías y mejoras reales para las personas trabajadoras", han defendido ambos sindicatos.