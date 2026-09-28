UPN propone otorgar la Medalla de Oro de Navarra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN quiere que la Medalla de Oro de Navarra se conceda de manera conjunta a la Policía Foral, Guardia Civil de Navarra, Policía Nacional de Navarra, policías locales y Fuerzas Armadas. Así lo ha propuesto la formación en el marco de la convocatoria abierta por el Gobierno foral para la presentación de propuestas de concesión de la máxima distinción institucional que se entrega con motivo del Día de Navarra.

Para UPN, la propuesta "pone en valor que instituciones de naturaleza, dependencia y funciones distintas sean capaces de colaborar bajo el amparo del ordenamiento constitucional y foral, desde el respeto y la lealtad, para proteger a la ciudadanía, atender situaciones críticas y garantizar una convivencia libre y democrática".

"La candidatura se fundamenta en una trayectoria de servicio a los ciudadanos prolongada y, al mismo tiempo, en una utilidad plenamente actual. Su mérito común se hace visible cuando la ciudadanía necesita una respuesta inmediata: ante una emergencia, un accidente, un hecho violento, una amenaza a la seguridad, un desastre natural, una gran concentración de personas o cualquier situación que exija de una respuesta rápida y profesional que satisfaga las necesidades de los ciudadanos", prosigue la memoria de méritos presentada por los foralistas, que también reúne los motivos específicos de cada una de las instituciones para la concesión.

Según UPN, "las instituciones propuestas protegen derechos y libertades, auxilian a víctimas, previenen riesgos, investigan delitos, ordenan la movilidad, preservan el entorno natural, apoyan a los servicios de emergencia y colaboran en la respuesta pública frente a crisis de distinta naturaleza". Y sostienen desde la formación que "la seguridad y la protección de la ciudadanía constituyen una tarea compartida".

"Ninguna institución, por amplia que sea su capacidad, puede responder por sí sola a todos los riesgos contemporáneos. La delincuencia común y tecnológica, el crimen organizado, el terrorismo, la violencia contra las mujeres, las catástrofes naturales, los desplazamientos multitudinarios, la protección de infraestructuras, la atención a personas vulnerables, la lucha contra el tráfico de drogas, y el control y vigilancia en carreteras exigen información, especialización y coordinación. A esas tareas propias de los integrantes de la candidatura propuesta se suman también, entre otras, las acciones formativas y de sensibilización que realizan con distintos segmentos de la sociedad, en especial, con menores y adolescentes", señala UPN.

Además, defiende que "en Navarra, la concurrencia de la Policía Foral, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías municipales o locales, junto con la capacidad de apoyo de las Fuerzas Armadas, ha generado una cultura práctica de cooperación y de lealtad institucional". "El modelo de seguridad pública de Navarra, singular en el resto de España, es un hecho del que sentirse orgulloso que nos obliga a cuidar y mejorar. Esa cooperación se concreta en dispositivos conjuntos, intercambio de información, apoyo mutuo, formación, planificación preventiva y respuesta coordinada", expone.

Finalmente, concluyen los regionalistas que "la candidatura conjunta tiene, además, un significado democrático". "Representa la integración de la diversidad institucional de Navarra dentro de un marco común de derechos y obligaciones con pleno sometimiento a la ley. Reconocer conjuntamente a estas instituciones transmite a la sociedad navarra que la seguridad pública es un bien común y que su mejor expresión se alcanza mediante la cooperación y la profesionalidad en la prestación de servicios esenciales para que la ciudadanía navarra, y del resto de España y visitantes, puedan vivir y convivir en paz y libertad".