Antonio Casado.- El 'Guernica' de Pradales

MADRID 2 Abr. (OTR/PRESS) -

Los científicos de la conducta asocian el nacionalismo al "narcisismo colectivo". Me parece que fue el psicoanalista alemán, Eric Fromm (1900-1980), el que profundizó en esta tara de los seres humanos que consiste en buscar sentido de pertenencia en el grupo por el hecho de pertenecer a una determinada comunidad, lengua, religión, raza, etc.

No encuentro una forma mejor de explicar la aberrante confiscación de la voluntad de un genio, el pintor Pablo Picaso. Lo hace Imanol Pradales cuando atribuye al pintor malagueño, y universal, la intención de asimilar el bombardeo de Guernica (26 de abril de 1937) a un deliberado ataque contra la nación vasca.

De este modo, el lendakari, con la desenvoltura de quien se siente arropado por la declaración del nacionalismo como especie protegida en la España de Sánchez, desmiente a todos los historiadores, o testigos aún vivos de la Guerra Civil, que han dejado documentadísima constancia de que el bombardeo de la legión Cóndor, por cuenta de las fuerzas franquistas, fue un episodio más de la "guerra del norte", decidida por el general Franco al saber que lo de entrar en Madrid tendría que esperar.

Según Pradales, los fascistas perpetraron el bombardeo de Guernica para humillar a los vascos. Y el gran Picasso lo reflejó en el famoso cuadro que pintó por encargo del gobierno republicano para el pabellón de España en la feria internacional de Paris de 1937. Para que representase a España. No a una parte aunque, según Pradales, la parte ofendida por Franco y los fascistas fue solo el País Vasco.

Eso se infiere de su reclamación del cuadro, en su reciente encuentro con Sánchez en la Moncloa. Que pase una temporada en el museo Guggenheim a modo de "reparación" histórica. Según está formulada la solicitud, es el Estado español, como supuesta parte agresora, el que ha de disculparse, siendo el País Vasco la parte agredida. O sea, como si Picasso hubiera querido retratar solo el sufrimiento del pueblo vasco y no la tragedia de todo el pueblo español ante los visitantes de la Expo de Paris 1937, que era el destino del mural encargado a Picasso.

Pero lo cierto es que nada tiene que ver el Reino de España, constituido sobre el cimiento democrático de la Constitucion de 1978, con el bombardeo de los nazis contra una zona de la España republicana en guerra, como de hecho lo fueron otros bombardeos igual o más trágicos (Durango, Alcañiz, Getafe, Málaga...)

Sin embargo, Pradales ha dicho sin mover un músculo que le parecería un error político cerrar la puerta a esta cuestión (traslado temporal del cuadro por razones de "reparación histórica"). Y al menos el Gobierno ha tenido el buen gusto de quedarse solo en las razones técnicas que desaconsejan el traslado por los riesgos que correría el lienzo.