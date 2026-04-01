Fermín Bocos.- La exclusión del español

MADRID 1 Abr. (OTR/PRESS) -

En España pasan cosas insólitas. Un ejemplo: es noticia que un tribunal acuerde la ejecución de una sentencia del propio tribunal. No es broma, aunque lo parezca. La noticia tiene como protagonista al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber acordado la ejecución -¡ojo, con carácter provisional¡- que anula parcialmente un decreto aprobado en 2024 por la Generalidad. Decreto que blindaba el modelo de inmersión lingüística de la enseñanza imponiendo el catalán como única lengua vehicular y regulando los planes escolares de los centros a partir del carácter exclusivo del catalán, marginando al español pese a ser lengua cooficial.

Aquél decreto fue aprobado por el anterior gobierno autonómico que presidía Pere Aragonés, el inefable dirigente de ERC a quien debemos un eslogan mendaz -"España nos roba"- que hizo fortuna en los ambientes separatistas. Aragonés se desvaneció pero su sucesor Salvador Illa (Partido Socialista) no solo no retiró el decreto sino que desde el gobierno que preside se anuncia un recurso contra la mencionada sentencia.

Llegados a este punto procede subrayar que la cuestión de fondo, el objetivo de la inmersión lingüística en Cataluña, es relegar la lengua oficial mayoritaria de España a la condición de simple asignatura sin valor ni trazabilidad curricular. Una asignatura más, al nivel, uso y presencia del inglés en los planes de estudio. Que el español, además de lengua cooficial en Cataluña (Constitución Art.3), sea en el mundo el idioma de uso de más de quinientos millones de personas es un hecho incontrovertible al que pretenden dar la espalda los mandarines nacionalistas instalados en un discurso que exacerban las mínimas diferencias entre gentes que son vecinas.

Pero no perdamos de vista que las palabras no son inocentes y no deberíamos acostumbrarnos a llamar "inmersión lingüística" a la exclusión radical del español como lengua de enseñanza. No se tiene noticia de que la ministra de Educación del Reino de España haya terciado en el caso. ¿Retiene el lector el nombre de la titular de dicha cartera en el Gabinete ministerial tan obsequioso, por cierto, con los separatistas?