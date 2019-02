Antonio Pérez Henares.- Esto ya no pinta bien

Publicado 05/02/2019 8:01:55 CET

MADRID, 5 Feb. (OTR/PRESS) -

El obligado cumplimiento es hoy hablar de Venezuela. Lo cumplo. Ya era hora que se reconociera a Guaidó como presidente legítimo. Se está con la dictadura o con la democracia, no hay aquí otra, aunque se quiera vestir al tirano de seda. Un poco chocarrero Sánchez, eso sí, emplazándole, precisamente él, a convocar elecciones cuanto antes. Pues fue Sánchez quien se autoemplazó a ello para en cuanto se vio en Moncloa, abjurar de lo prometido porque, según la teoría "carmencalvesca", lo que dice Sánchez por la mañana no compromete al Presidente por la tarde. Son dos entes diferentes.

Pero cumplido el obligado cumplimiento venezolano de lo que parece necesario hablar es de economía y paro. Porque esto empieza a no pintar bien. Es más, a tener trazas de que nos estamos metiendo en otra sin haber salido de la anterior, que los alborozados gobernantes actuales, herederos de los autores de la catástrofe previa, no quieren ni mentar ni recordar y menos aún reconocer a quien nos sacó de ella. De hecho de eso, del salvamento de la hecatombe, es de lo único que quieren acordarse pero para ¡apropiárselo como si fuera cosa suya!.

Los datos del paro en enero han sido malos. Estacionalmente, sí, pero en esta ocasión, también desestacionalizado. Ha subido, y mucho, y ha bajado, todavía mucho más, la afiliación a la Seguridad Social. Suele pasar en enero. Pero en este primer enero de Sánchez ha hecho y hemos cogido aún más frío que en otros anteriores. Desde el año 2014, en el paro, y 2013 en la S.S. no hacia tanto pasmo. En el caso del empleo 83.464 personas se han quedado "pasmadas" y en el caso de la Seguridad Social, aún ha sido más grave, 204.865 afiliados menos. O sea desde hace seis años no habíamos ido tan cuesta abajo. De hecho otra cifra canta: se ha vuelto a caer por debajo de los 19 millones de afiliados, para quedarnos en los 18.819.300. Que son los que tienen que meter agua al pozo.

Y del pozo común es de lo que ha empezado a extraer líquido el gobierno sanchista sin freno ni tino, fiados en que el agua de los impuestos y de los impositores seguirá entrando a raudales. Aunque se perciban cada vez más síntomas de que el chorro empieza a ir a menos por más que se quiera exprimir a los paganos. En el año 2018, y en el tramo que le corresponde ya se ha gastado Pedro Sánchez más de lo que se gastó Zapatero con aquello del Plan E que se les ocurrió "una tarde" a él y a su economista de cámara, José Carlos y que acabó por agravar hasta la agonía nuestra ruina.

El paro empieza a tener cada vez peor cara. La bajada en término anuales, de enero a enero ya está por debajo de los 200.000. Pero hay síntomas aún más alarmantes para el futuro. En esta última semana hemos conocido dos que resultan preocupantes. La Producción Manufacturera Industrial ha entrado en recesión. Ya lleva dos trimestres a la baja y eso técnicamente se llama recesión. Y asusta. El otro síntoma es el del automóvil. Segundo mes a la baja. El ataque al coche, como algo perverso "per se", y exterminable por ello, por parte del Gobierno y algunas grandes alcadías podemitas es lo que conlleva. Qué cosa bien diferente es planificar una transición sensata y prudente a otros modos de moverlos a estas proclamas que esta sufriendo el sector, uno de los más estratégicos, competitivos y cruciales de la economía española.

Sánchez gasta a manos llenas. En gasto público y en privado. Porque su prodigalidad con el dinero publico, se lo aplica de entrada a sí mismo, en derroches viajeros, vacaciones y agasajos familiares, como principal beneficiario. Y a los suyos, claro. Los ingresos los fía a que los almojarifes nos aprieten hasta dejarnos sin resuello. Y los presupuestos al albur de los separatistas quienes le exigen la independencia a plazos por cada prestamos de escaños. El ultimo, y descarnado órdago, ayer mismo.

Así que resulta que vuelve uno a su emplazamiento a Venezuela y a que se recuerde él mismo como autoemplazado. ¿Por qué no vamos a las urnas esta vez sí que de verdad, y no de las suyas, a las urnas?. ¿Pero no le dice Tezanos que arrasa?. ¿A qué esperas Sánchez?. Cuanto más tiempo pase, la oportunidad la tuviste justo cuando prometiste, peor va a irte. Que no le importa nada a casi nadie, pero es que quienes vamos a sufrirlo, cuanto más lo estropees, somos nosotros