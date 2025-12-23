Antonio Pérez Henares.- Sánchez suicida al PSOE

MADRID 23 Dic. (OTR/PRESS) -

Pedro Sánchez ha suicidado al PSOE extremeño. Jamás en la historia democrática había sufrido semejante hecatombe en las urnas ni la derecha un resultado tan demoledor. Los datos son escalofriantes, mas de un 60% (43,2 PP/16,9 Vox) por un 36% de la izquierda (25,7 PSOE/ 10,2 (IU-Podemos). La diferencia del PP al PSOE pasa con holgura de los 17 puntos y alcanza los 11 diputados de diferencia que aún podía ser uno más pues el último escaño por Cáceres, donde en la capital, el PP ha llegado al 50% de los votos, está pendiendo de un hilo y puede acabar cayendo en manos populares.

El desastre ha sido general en toda la comunidad hasta llegar a convertir al PSOE en tercera fuerza en la ciudad de Badajoz, Trujillo o Almaraz. En un total de 139 municipios el PP le ha arrebatado la posición de fuerza más votada a los socialistas incluida Villanueva de la Serena, donde Gallardo había sido alcalde durante dos décadas y ahora ha perdido por 20 puntos de diferencia. Y todavía para peor, resulta que a su izquierda, quienes han recogido parte de sus escombros han sido la coalición Podemos-IU que han manifestado el más profundo desdén por Yolanda Diez y la cuadrilla ministerial de Sumar.

Guardiola ha salido bien parada de su envite, aunque se ha quedado sin el premio mayor, la mayoría absoluta y tendrá que contar, quiera o no, con un Vox muy crecido, pero ha conseguido una victoria muy holgada, ser primera fuerza muy destacada, sobrepasando el 43%, dejar hecho trizas al PSOE y mantener una distancia de mas del 26% del voto con su rival por la derecha.

Pero estas elecciones iban mucho más allá de lo regional y no solo porque lo del hermanísimo del presidente y sus enchufes y trampucias tenían sede allí sino porque eran el primer duelo en las urnas a las que Sánchez no quiere ni ver pero por las que Feijóo le va a obligar a ir una tras otras hasta llegar a las generales. Y Sánchez ha salido socarrado por todos los lados pues además estaba, y se ha implicado aún más durante la campaña, en esto hasta el corvejón. No solo por los resultados, sube Vox sí, pero resulta que también el PP y a quien suicida es al PSOE y para peor no solo no fagocita a la extrema izquierda susanista, se refugian en Podemos, sino por lo que anuncian para lo que está por venir. A Pilar Alegría, al soriano Martínez y a la vicepresidenta Montero el domingo les corrió por el cuerpo un escalofrío que los ha dejado congelados. Como lo está todo PSOE que cada vez más siente en sus carnes que Sánchez esta dispuesto a "suicidarlos" a todos ellos, hacerlos inmolarse uno tras otros y al cabo todos juntos en tropel con tal de no dar la cara él, que es quien tiene que darla y en las urnas propias y no en la que reciben el castigo los demás.

Ellos sabrán. Y Page, a quien le han nombrado ministra a su peor enemiga, tendrá ya que decidir si levanta bandera y combate, se deja cortar la cabeza sumisamente o abandona el campo y se hace eremita.

Pero lo que Extremadura ha abierto es el melón y estaba mucho más maduro de lo que se podía pensar y es Sánchez el que está verdaderamente pasado.