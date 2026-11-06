Charo Zarzalejos.- La actualidad que nos atropella

MADRID 6 Nov. (OTR/PRESS) -

No hay jornada sin sorpresa. Hace una semana España entera no daba crédito al terrible accidente de Urda. Una vez más, vimos a la mejor España volcándose en la solidaridad, pero nada pudo superar el espanto de vagones convertidos en amasijos y el dolor infinito de las decenas de víctimas mortales.

Transcurrida esa semana, nos encontramos ya muy cerca del inicio oficial de la campaña electoral. En estos días se van produciendo acontecimientos como la obligada dimisión de Óscar Puente y su sustitución por Carlos Cuerpo, la nueva operación de la UCO en la que aparece el registro de ADIF, y lo que puede estar por llegar, por lo que resulta imposible una aproximación serena y rigurosa a los acontecimientos.

Y en este ambiente y como consecuencia de lo descrito, los partidos políticos, también atropellados por la actualidad, se ven en la necesidad de resetear sus planes de campaña. Planes que tenían previstos hace apenas unos días, pero que obligan a que ya trabajen, todos ellos, en analizar y dibujar el rumbo que hay que dar de aquí al 29. Y ello con precaución, porque, visto lo visto, no hay que descartar que lo que hoy se establezca no valga para mañana.

No es seguro que Feijóo pueda tener como único argumento, que no es pequeño, la importancia de la gestión y de sus compromisos para que esta resulte exitosa y, sobre todo, que dé respuesta a las necesidades de la calle. Feijóo no va a renunciar a sus críticas a Sánchez, ni va a dejar sin utilizar cualquier rendija que le valga para afirmar que 'no todos somos iguales'.

Este va a ser el lema más inmediato de Sánchez. 'No todos somos iguales' es el lema estrella del Gobierno durante estos días y, cuando lo dicen, sus pensamientos están puestos en Mazón que, efectivamente, debería haber dimitido en el minuto uno. Feijóo le responderá en Valladolid, tierra de Puente.

Pero Sánchez hará suaves movimientos que estarán muy alejados de los bailes y los besos. La designación de Cuerpo no es inocente. Con él se trata de ofrecer una imagen más serena, más técnica. Dicho de otro modo, con Cuerpo, Sánchez trata de hacer una enmienda a la totalidad a un exministro al que él quiso retener. Hasta es posible que volvamos a escuchar eso de la remontada que todas las encuestas desmienten. Si los socialistas se vienen arriba, no hay que descartar que lleguen a la conclusión de que detrás de Koldo, Leire y quien pasara por ahí, esté el PP.

Hay crónicas de campaña convencional que podríamos escribir ya mismo; lo que no podemos prever es la actualidad, los acontecimientos que nos atropellan, nos cansan, nos producen perplejidad y, visto el transcurso de los días, no hay que descartar que no salgamos de este sentimiento de agotamiento que se respira en la opinión pública. En este país nuestro todo o casi todo es posible. Solo hay que prepararse para ello.