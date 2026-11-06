Fernando Jáuregui.- Cumbre borrascosa

MADRID 6 Nov. (OTR/PRESS) -

Concluyó, por fin, la 'cumbre' iberoamericana en Madrid. La que hace el número XXX y que no pasará precisamente a la historia como la que mayor éxito ha cosechado, aunque saliese un poco mejor que la anterior, en Ecuador 2024, desertada por casi todos los líderes iberoamericanos. Sacar adelante en Madrid un tibio comunicado hecho para no molestar a Trump, al que estaban próximos todos los americanos asistentes excepto uno, el guatemalteco, no significa siquiera que se hayan salvado los muebles: estas 'cumbres' no tienen sentido si no acuden a ellas los líderes más representativos de las naciones más poderosas de América Latina, y tampoco lo tienen si no se adoptan acuerdos de calado en un mundo en convulsión como este.

Todos sabían que este encuentro iba a ser un fiasco, aunque las ausencias de la mexicana Sheinbaum y del brasileño Lula han pillado por sorpresa a la diplomacia española, que tampoco es que haya brillado en todo su esplendor ni en la organización ni en el desarrollo del evento, donde solamente el Rey ejerció un papel digno de mención, aunque su discurso a los asistentes en la inauguración tampoco fuese como para esculpirlo en mármol: con la adscripción trumpista de la mayoría de los jefes de Estado que estaban en el Teatro Real no se podía hacer mucho más, y ahora, sin embargo, era el momento de hablarle a Trump de tú a tú. No se ha hecho.

Es sin duda un fracaso del ministro de Exteriores, Albares, que jamás debería haber seguido adelante con este proyecto. La necesidad del Gobierno de 'sacar pecho' en todos los terrenos, desde el ferroviario -acuérdese: íbamos a superar a China- hasta el diplomático, puede degenerar en catástrofe o, al menos, en hacer el ridículo. Y eso es lo que menos le conviene a un país que, como España, está en transformación aunque el propio país no acabe de saberlo.

Que el principal aliciente informativo de esta 'cumbre borrascosa' haya sido ver cómo se saludaban Pedro Sánchez y el presidente argentino, Milei, tras los graves insultos que este último profirió hace pocas semanas, en Madrid, contra el presidente español, ya da la tónica del nulo interés de esta convención, de la que ni negocios de Estado parecen haber salido.

Cuánto lamento decirlo, precisamente yo, que ya asistí a la primera de estas 'cumbres' en 1992, cuando las relaciones entre España y los países iberoamericanos eran estrechas y fructíferas, pero pienso que, para esto, es mejor no seguir gastando dinero -nuestro dinero- y esfuerzos en este tipo de foros, que solo sirven para hacerse fotos de gala en cenas de gala. Creo que las relaciones de España con América Latina en general merecen ser repensadas y movidas con otro criterio, con ideas frescas y por gente nueva. No digo más. Ni menos.