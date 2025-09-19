Charo Zarzalejos.- Cita con mediador

MADRID 19 Sep. (OTR/PRESS) -

Cuando se escriben estas líneas aún no se ha producido la reunión entre el expresidente Zapatero y el fugado de la justicia Puigdemont, ese al que el candidato socialista Pedro Sánchez dijo que traería a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Y lo que son las cosas, el viaje ha sido inverso porque de la necesidad hay que hacer virtud.

Por tanta necesidad y creo que por mucha menos virtud, este jueves se celebró una nueva reunión, una más de las muchas que ha habido y que, probablemente, no sea la última. En esta ocasión, el interlocutor del Gobierno es Jose Luis Rodriguez Zapatero que además de saber lo que es gobernar, si en algo tiene experiencia es precisamente en diálogos y conversaciones. Sin embargo, y como si fuera un novato en estas lides, resulta que, al parecer, es necesaria la intervención de un mediador internacional, en este caso el salvadoreño Francisco Galindo.

Como poco a poco se va aceptando al pulpo como animal de compañía, al parecer resulta irrelevante su presencia pero no lo es, al menos, para quienes creemos que España es una democracia plena con los resortes necesarios para solucionar sus problemas. El mediador es una persona neutral, que intenta favorecer el diálogo, crear un clima de confianza y propiciar una solución a un conflicto. Qué conflicto existe ente Junts y el Gobierno para que sea necesaria la figura del mediador?. No existe conflicto alguno. Lo que existe son intereses distintos que pueden ser discutibles pero no ilegítimos. El Gobierno quiere garantizarse el apoyo parlamentario para aguantar hasta el final de la legislatura y Junts con sus siete votos, quiere aprovechar la coyuntura para conseguir logros que, en muchos aspectos son imposibles de alcanzar al menos a corto o medio plazo.

Inmigración y Presupuestos parecen ser los dos temas estrella y hay que preguntarse que pinta un mediador internacional en asuntos estrictamente domésticos. Como ciudadana española y al margen de la crítica que pueda merecer, y merece, nuestro Gobierno y el propio Zapatero, no deja de ser un poco indignante que el tal mediador, que es idea de Junts y que el Ejecutivo ha aceptado, asista a este tipo de reuniones como vigilante de la playa.