Charo Zarzalejos.- El debate

MADRID, 7 Jul. (OTR/PRESS) -

Entre otras, hay dos cosas que a los periodistas nos apasionan: las encuestas y los debates. De lo primero, de las encuestas vamos sobrados con la guinda de la última del CIS que, como es habitual, desafía a todas las demás demostrando así que su nivel de acierto es perfectamente descriptible.

Ahora toca el debate que se celebrará el lunes entre Sánchez y Feijoo en Atresmedia. El hecho de que sea el único cara a cara que se va a celebrar genera una especial y añadida curiosidad. El Presidente ha cancelado su agenda mitinera para prepararlo a fondo y Feijoo se ha dado veinticuatro horas para hacer lo propio.

La demoscopia no es una ciencia exacta de manera que el hecho de que los medios den a uno o a otro como ganador del mismo no significa, de ninguna de las maneras, que el conjunto de la población coincida con los que se pueda publicar. Aún así muchas esperanzas se han puesto en el duelo dialéctico entre los dos únicos que pueden acceder a Moncloa.

En el PSOE y sobre todo en Moncloa que es desde donde se está llevando la campaña del Presidente tienen puestas enormes esperanzas. Creen que Sánchez tiene una habilidad dialéctica "extraordinaria " y que, a diferencia de Feijoo, conoce los temas en profundidad. Dos ejes van a ser los vectores de la intervención de Sánchez: los pactos con VOX y la supuesta insolvencia del líder del PP. "Veremos con claridad que Feijoo no está preparado para ser Presidente".

En el PP dan por descontado que Sánchez será incapaz de no caer en la descalificación y que utilizará "un tono despectivo" hacia su adversario. Aseguran en Génova, que el candidato popular "se defenderá pero no se va a poner a su altura".

Veremos cómo transcurre pero lo que ya es seguro es que todos sabemos cómo es y cómo ha gobernado y con quién lo haría, más allá de SUMAR. De Feijoo vamos conociendo su estilo y parece obvio que una persona que ha logrado tres mayorías absolutas y que ha dirigido las dos empresas más grandes de España como es Correos y el extinto Insalud, tonto no es.

Creo que lo sensato es que quien resulte ganador no se venga arriba y crea que del debate va a Moncloa y, por lo mismo, el que resulte perdedor de ningún modo debe dar la batalla por perdida. Hemos visto grandes sorpresas. A Sánchez se le daba por muerto dentro de su propio partido y ahí esta y nadie daba a Moreno Bonilla la mayoría absoluta en la autonomía feudo casi perpetuo del PSOE y ahí está, gobernando Andalucía.

Habrá que seguirlo con atención y analizarlo con la mayor precisión posible pero, en mi opinión, no sacar conclusiones inamovibles. Las urnas están llenas de sorpresas. Esto siempre ha sido así y en esta ocasión no tiene por qué ser distinto y no lo será. Solo esperar que esté cara a cara este a la altura de los que los españoles nos merecemos que es mucho más que una trifulca barata y llena de lugares comunes. De eso tenemos ya tenemos bastante y es muy cansino.