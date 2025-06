Fermín Bocos.- Amnistía en pruebas

MADRID 4 Jun. (OTR/PRESS) -

Dígase pronto y dígase con preocupación: sí como parece el Tribunal Constitucional se apresta a dar luz verde avalando lo esencial de la Ley de Amnistía será el Estado quien pedirá perdón por los hechos acaecidos en Cataluña en el intento de golpe del "procés" mientras que quienes infringieron la ley no solo no han pedido perdón sino que han manifestado su voluntad de repetir la intentona.

No deberíamos olvidar que la ley fue redactada por algunos de los que se benefician de ella y fue aprobada en el Congreso cediendo Pedro Sánchez a las exigencias de Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalidad de Cataluña cuya condición de prófugo de la justicia decaerá tras superar la ley el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular.

Que la conocida polarización del propio Tribunal Constitucional -escindido entre progresistas y conservadores- vaya a resultar la clave que explica el cierre en falso de esta historia, describe con claridad el inquietante grado de contaminación política de una de las instituciones claves del Estado.

Que según se ha filtrado de la ponencia que la Constitución no mencione la amnistía porque los redactores de la Carta Magna entendieron que no tenía cabida en nuestro ordenamiento -otra cosa eran los indultos- haya dado pie al argumento de qud si no está prohibida es legal, da idea del grado de retorcimiento al que puede entregarse el derecho a instancias de la presión política partidista.

Decir que la Ley de Amnistía está justificada porque contribuye a la pacificación de Cataluña es una falacia, una argumentación pensada para embaucar a los ciudadanos. Detrás de esta penosa historia están las variadas maniobras de Pedro Sánchez para superar la precariedad parlamentaria del PSOE, cediendo a los peajes exigidos por los grupos separatistas -Junts y ERC- con el fin de asegurar el sillón de La Moncloa. No hay más pero el precio político a pagar está siendo tan alto como insoportable: al conceder la amnistía el Estado se niega a sí mismo. No hay precedentes de una claudicación semejante.