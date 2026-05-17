Fermín Bocos.- Andalucía: meta volante

MADRID 17 May. (OTR/PRESS) -

El domingo en Andalucía abocamos al último de los comicios autonómicos previos a las elecciones legislativas que en principio no se esperan hasta dentro de un año. Esa es la intención anunciada por Pedro Sánchez en diversas ocasiones. Es muy probable que como excepción, dada su trayectoria, en este caso haya dicho verdad. Si no ha convocado hasta ahora obligado por la imposibilidad de aprobar los Presupuestos ni abrumado por los casos de corrupción que le rodean, algunos en su ámbito familiar, no lo hará hasta apurar el tiempo de la legislatura. Es decir que salvo sorpresa no habrá adelanto electoral.

En ese escenario en Andalucía se presenta la ocasión para testar el grado de apoyo con el que cuenta el sanchismo. Son unas elecciones regionales qué van más allá de la oportunidad que tienen los andaluces para juzgar la gestión del gobierno autonómico del PP (presidido por Juanma Moreno) y en paralelo el grado de fiabilidad que conceden a las propuestas de los partidos de la oposición.

De interés añadido resultará analizar el resultado que obtenga el Partido Socialista en una doble vertiente: por ser quien gobernó en Andalucía durante 41 años de manera ininterrumpida y por ser el partido cuyo líder (Pedro Sánchez) preside el Gobierno de España aliado con fuerzas de izquierdas que también concurren en los comicios del domingo.

De manera qué más allá del juicio de los andaluces a la gestión de los asuntos autonómicos no hay exageración en señalar que en cierto sentido el 17M, a modo de etapa volante, adquiere una segunda naturaleza de test político, de plebiscito al sanchismo A dotar de base esa derivada del resultado de las elecciones del domingo contribuye el hecho de qué María Jesús Montero, la candidata socialista a la presidencia de la Junta, haya sido hasta hace poco la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Miembro de un Gabinete que ha favorecido las exigencias de los partidos separatistas ERC y Junts. Algunas de ellas - las relacionadas con la financiación singular para Cataluña- lesivas para el resto de comunidades autónomas incluida Andalucía.