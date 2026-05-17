Toca votar

MADRID 16 May. (OTR/PRESS)

Los andaluces acuden hoy a las urnas tras una campaña, con el griterío habitual, pero sin percances destacados. El PP confía en revalidar su mayoría y el PSOE teme un nuevo batacazo. La izquierda, fraccionada, no se sabe si avanza o retrocede y queda por ver, y esto a nivel nacional es de enorme importancia, si Vox pierde fuelle.

Es evidente que, aún antes de conocer los resultados, en las sedes del PP y PSOE lo que más preocupa son las repercusiones que va a tener el voto andaluz en las expectativas de sus dirigentes nacionales. Tal vez, por eso, Sánchez y Feijóo se han volcado en la campaña. En el primer caso con la estrategia de enardecer a la militancia y con la presencia, de dudosa eficacia, de un Zapatero enfangado en las investigaciones sobre presuntas comisiones irregulares y al que ya no salva ni el reiterado gesto de dibujarse la ceja con la mano.

En cuanto a Feijóo, debería haber dejado a Moreno valerse solo, porque es el que, de verdad, conoce el territorio y el que puede lograr, con diálogo y prudencia, frenar el auge de la extrema derecha. En Génova no parecen percatarse de que tanto en Extremadura como en Aragón han sido sus dirigentes autonómicos los que han conseguido mantenerse en el poder (con el peaje de tener a Vox).

Lo que si está claro es como este ciclo electoral va a condicionar, y mucho, las elecciones generales de 2027. Un batacazo de María Jesús Montero, mano derecha y soporte entusiasta de Sánchez, puede marcar el declive de un presidente que, de momento, lleva más tiempo en la Moncloa que José María Aznar.

Y, si Moreno consigue no necesitar a los diputados de Abascal con su obsesiva "prioridad nacional", demostrará la eficacia del "voto útil" que tanta falta le hace a Feijóo. Además de confirmar que no hace falta llevar al agitador Vito Quiles como estrella invitada al cierre de campaña.

De momento, hoy domingo, los andaluces van a decidir quién gobernará los próximos cuatro años su territorio y a quién van a tener que exigir la protección de los servicios públicos como la educación o la sanidad tan abandonados últimamente.

Andalucía ya no es la tierra de emigrantes, de varear los olivos, y señoritos a caballo. Y así tiene que seguir siendo. Por eso el voto es imprescindible.