Fermín Bocos.- Campañas a cara de perro

MADRID 12 Nov. (OTR/PRESS) -

Es mucho lo que está en juego en las elecciones del día 29 de noviembre. El escenario de la política está tan polarizado que, más que juzgar el grado de acierto o los errores cometidos en la gestión de los asuntos públicos por el Gobierno actual, la cosa se plantea -y resume- en un 'sí' o un 'no' a la continuidad de Pedro Sánchez. Tan es así que en buena parte de sus mítines los líderes de la oposición -Feijóo, Abascal- inciden más en esa idea que en destacar los aspectos relevantes de sus respectivos programas electorales. En la misma línea, pero en sentido inverso, plantea Sánchez los discursos de sus mítines. Hasta ahora la precampaña está discurriendo más por la confrontación ideológica que por el contraste en los modelos de gestión. Un enfoque que conduce a ensanchar, más si cabe, la polarización en términos en los que, sin contención ninguna, las dos partes se despachan con descalificaciones personales e insultos.

El accidente de Urda, el desastre ferroviario que se ha cobrado la vida de 69 personas, ha marcado un punto de no retorno en los registros de acusaciones en boca de algunos dirigentes del PP y de Vox. Palabras como 'asesinos' o 'muerte' se escuchan en algunas proclamas que después son coreadas por los asistentes a los mítines. Desde el PSOE, su parroquia y también en los actos del bautizado como Frente Amplio, las devuelven remontando la memoria hasta lo sucedido en las residencias geriátricas durante la pandemia o en el accidente del tren en Angrois en 2013. Mal asunto.

Esta senda agrava la tensión política y puede acabar contagiando e incendiando la calle. Se echa de menos otro tipo de discursos electorales: menos descalificaciones y más propuestas. El giro quizá se produzca cuando se inicie oficialmente la campaña y, con ella, los debates de los candidatos en la radio y la televisión. Sería deseable, aunque la inercia que trae el proceso no invita a concebir grandes esperanzas de moderación. Añorar moderación no es síntoma de ingenuidad, es civilización, aunque ya se sabe que la política es la guerra por otros medios. Lo malo es que entre nosotros ese impulso tiende a convertir a los adversarios en enemigos, con todo lo que eso significa en términos de ominosa memoria histórica.