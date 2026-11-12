Francisco Muro de Íscar.- ¡Qué grande es ser de izquierdas!

MADRID 12 Nov. (OTR/PRESS) -

La verdad es que no entiendo cómo hay gente de derechas cuando lo que es objetivamente bueno y verdadero es ser de izquierdas. Más aún que se declare de derechas. Es inconcebible. ¿Cómo va a permitir la izquierda que unos millones de votos de gente inferior les arruinen la vida y que alcancen el poder 'los fascistas', los 'fachas'? Porque para la izquierda, todos los que discrepan de sus planteamientos son fascistas.

Y si algunos no lo son ahora, lo serán en el futuro o lo han sido en el pasado, con Franco, que aunque se murió hace cincuenta años sigue siendo la inspiración de casi todos los que son de derechas. (También el reclamo al que acudir desde la izquierda cuando se quiere descalificar algo y se acaban los argumentos, si los hay). Incluso hay algunos que dicen que si hay una posibilidad de que gobiernen la derecha 'y la ultraderecha' -casi siempre son solo ultraderecha- la alternancia no debe ser posible.

Ser de izquierdas es gastárselo todo y dejar al Gobierno que venga -ni siquiera ellos confían ya en que puedan seguir gobernando- con las arcas vacías y el futuro comprometido. Si hay que convocar Consejos de Ministros extraordinarios, se hace -cuatro Consejos hasta el día de las elecciones-, y si hay que sacar dinero ahora para colectivos necesitados -después de ocho años de tener olvidados a la mayoría- se hace, y el que venga detrás, que arree.

Ser de izquierdas hoy es pensar que el dinero público, incluso el que viene de Europa, es suyo y pueden hacer con él lo que quieran: actuar sin control alguno, subir impuestos, no presentar Presupuestos del Estado en toda una legislatura y gobernar por decreto ley, de espaldas al Parlamento.

Ser de izquierdas hoy es vitorear en un mitin a un ministro, 'Óscar, Óscar', que es responsable político de 116 muertos en menos de un año y decir que su dimisión es 'por empatía con las víctimas', cuando ni siquiera ha sido capaz de recibirlas ni de tomar medidas para evitar más accidentes.

Ser de izquierdas hoy es decir que los piquetes tienen más derechos que un trabajador que quiere trabajar o que, si gana la derecha, 'van a arder las calles'.

Ser de izquierdas hoy es que un sindicato que no es sindicato ni se sabe la representación que ostenta, el de Inquilinas, fuerce a los sindicatos 'oficiales' -que han estado domesticados y en silencio durante estos ocho años, como si no hubiera ningún problema del que protestar- a convocar una huelga general después de la llamada del Gobierno a que lo hagan. Y que la cúpula de esos sindicatos y el presidente del Gobierno digan que la huelga 'no va contra nadie', mientras otras fuentes gubernamentales sostienen que es preventiva y va 'contra la oposición' y por lo que pueda hacer un Gobierno del PP y Vox. Vuelven a dar por perdidas las elecciones. Mientras, los principales responsables políticos de los problemas reales que sufren los ciudadanos, el Gobierno, incitan a seguirla. Incluso la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo sostiene que su equipo 'la ha disuadido de formar parte de los piquetes como ha hecho siempre'. Repito: es vicepresidenta del Gobierno y esta afirmación no es peor que otras muchas que ha hecho en estos años.

Ser de izquierdas hoy es estar convencido de la superioridad moral de la izquierda y de que solo ellos pueden resolver los problemas.

Ser de izquierdas hoy es criticar la corrupción de las derechas e ignorar la propia, aunque afecte al entorno del presidente del Gobierno y al del partido, con más de 130 imputados y algunos ya condenados.

Ser de izquierdas es poner la televisión pública al servicio sectario del Gobierno de turno, criticar la presencia del líder de la tercera fuerza política en Televisión Española y decir que 'jamás van a entrar aquí'.

Ser de izquierdas hoy es aplaudir al presidente del Gobierno cuando dice que lo que menos desea Zapatero es 'que las joyas que alguien le regaló vuelvan a su poder'.

Ser de izquierdas hoy es decidir a quién hay que escuchar y a quién no, a quién hay que votar para salvar España, qué hacer con tus hijos, qué ideas son las buenas y cuáles las perversas, qué se puede permitir y qué hay que prohibir, y hasta la moral de todos los ciudadanos.

Hay alguna excepción. El primer programa de 'La cena de los idiotas' en TVE (sí, en La 1, sorpresa), presentado por Gonzalo Miró, juntó a personas de derechas e izquierdas (Bertín Osborne, Montserrat Domínguez, Cristina Cifuentes y Pablo Echenique), que fueron capaces, perfectamente moderados por el presentador, de hablar sin pegarse, de argumentar, de romper prejuicios y demostrar que hablando se entiende la gente. Sobre todo si no se levantan muros y descalificaciones. ¿Por qué no es así en toda la programación de una televisión pública? El fracaso de la huelga general política también demuestra eso: la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles quieren políticas de consenso, soluciones estables y Gobiernos para todos y no para unos pocos. A ver si aprenden.