Fermín Bocos.- Ceuta llamando a Moncloa

MADRID 3 Oct. (OTR/PRESS) -

Cuando se han cumplido más de sesenta días de la invasión que sufrió Ceuta -80.000 marroquíes franquearon la valla o entraron por el mar superando el espigón- hemos sabido que Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, en vísperas de la invasión y el mismo día 30, desbordado por la situación, llamó en diez ocasiones a La Moncloa. Infructuosamente porque según ha relatado no consiguió hablar con Pedro Sánchez. En Moncloa aseguran que sí se le puso al teléfono en una ocasión.

Pero Vivas lo ha contado en sede judicial y también después, a la salida de la Audiencia Nacional, tras acudir como el primero de los testigos citados por la jueza María Tardón en la causa que instruye para establecer posibles responsabilidades penales de quienes instigaron y permitieron los hechos o de la inacción frente a la invasión de quienes pudieron haberla impedido y no lo hicieron. Miguel Ángel Pérez Triano, que era el delegado del Gobierno durante el asalto y quien fuera su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, están en la lista de testigos.

En diferentes entrevistas ambos han reconocido que recibieron información del CNI avisando de la inminencia del asalto que se estaba preparando. Información que trasladaron: el jefe de gabinete del delegado a su superior y éste al suyo: el ministro del Interior. Ante la inminencia y magnitud de lo que se estaba moviendo al otro lado de la frontera el presidente de Ceuta intentó, sin éxito, llevar al ánimo del Gobierno la conveniencia de una declaración de emergencia nacional y un refuerzo del despliegue policial.

Conocemos el resultado: Vivas solo consiguió hablar con Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, quien ante lo reiterado de las llamadas acabó quitándoselo de encima llamándole "pesado". Vivas también fracasó en el intento de encontrar eco en el Ministerio del Interior a sus desesperadas llamadas de ayuda. En La Moncloa restaron importancia a lo que les estaban anunciando y a ese error se abonaron en los días posteriores tanto Pedro Sánchez como el ministro Grande-Marlaska empecinados en negar que el CNI había alertado de la inminencia de la invasión.

En su inexplicable estrategia de exculpar a Rabat -uno y otro se refieren a Marruecos como "un socio fiable- vienen firmando una de las páginas más abyectas de nuestra historia reciente. Historia, qur, por cierto, también registrará que Sánchez, reacio a coger el teléfono a Vivas, encontró tiempo para subir a tiktok una lista de recomendaciones musicales. Después, al día siguiente de la invasión, pasó fugazmente por Ceuta, denunció que se había producido una "violación y ataque a la integridad territorial de España" y se fue de vacaciones a Canarias. Han pasado más de sesenta días y no ha vuelto a pisar Ceuta. Así se escribirá la historia reciente de la ciudad por la que todavía deambulan miles de marroquíes que siguen ilegalmente en España.