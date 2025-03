Fermín Bocos.- El coste de mantener a Mazón

MADRID 12 Mar. (OTR/PRESS) -

Conocido el auto de la jueza de Catarroja que investiga los efectos letales de la DANA -224 fallecidos y tres desaparecidos-, en términos políticos de coste-beneficio cuesta entender por qué Alberto Núñez Feijóo sigue apoyando la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Generalidad valenciana.

Ante la evidencia de la carbonización política del presidente valenciano cuesta, ya digo, entender que desde la dirección nacional del PP no estén ponderando que el desgaste de Mazón contamina futuras expectativas electorales del partido en aquella región y desdice el compromiso ético con la sociedad que tantas veces reiteró en sus discursos el líder de los populares. También cuesta entender la posición numantina de Carlos Mazón negándose a dimitir, máxime tras conocerse que la jueza ha citado como investigados a dos de sus colaboradores: Salomé Pradas, que cuando se produjo el desastre era consellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano, y Emilio Argüeso, secretario Emergencias de la Generalidad.

La investigación trata de averiguar sí de la actuación de estos dos responsables se deriva alguna responsabilidad penal. Aunque la juez no ha citado a Carlos Mazón nada excluye que pudiera hacerlo en el futuro. Lo que a la vista de esta situación también cuesta entender es que Mazón no haya salido a defender a sus colaboradores asumiendo su propia responsabilidad como superior jerárquico suyo que era en aquél aciago 29 de octubre.

Es una cuestión de dignidad. Que él no lo vea o más bien, como parece, que no quiera verlo, no exime a Núñez Feijóo de hacérselo saber. Este es un asunto en el que lo que está en juego va más allá de amarrarse al mástil a la espera de que la situación escampe. Porque no escampara. Para comparecer cargado de razón ante la opinión pública exigiendo a Pedro Sánchez explicaciones por su calculada renuencia a decretar el estado de alarma o de emergencia que habría activado la entrada inmediata en acción del Ejército, no solo de la UME, Núñez Feijóo está tardando en señalarle a Carlos Mazón el camino de la dimisión. A estas alturas es una cuestión dignidad.