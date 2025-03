Fermín Bocos.- Sánchez en el laberinto de la OTAN

MADRID 18 Mar. (OTR/PRESS) -

"Aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar" le afeaba Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018. Remataba la reflexión diciendo que en semejante trance la única salida era convocar elecciones. A la vista de cómo están ahora mismo las cosas está claro que no solo ha cambiado de idea sino que tras años con el presupuesto prorrogado incumpliendo el mandato constitucional de presentar el Proyecto de Presupuestos (CE Art.134) todo indica que se dispone a seguir disimulando semejante anomalía.

Tampoco hay indicios de que abrigue intención alguna de convocar elecciones. Sánchez vive al día y para él un día más en La Moncloa con toda la parafernalia que rodea el cargo: culto a la personalidad, decenas de asesores, el Falcón para ir de Chamartín a Torrejón, etc. le compensa y en sus planes está alargar la cosa parcheando la situación. En sus planes está, lo tiene dicho, que quiere llegar hasta 2027 culminando la legislatura. Pero la vida es lo que pasa mientras hacemos planes y en su plan no entraba la situación creada por la renuencia de Donald Trump a mantener el paraguas protector de la OTAN en los términos históricos tan tranquilizadores hasta ahora para Europa. Novedad que obliga a los demás socios de la Alianza a incrementar los gastos en Defensa. Aumentar gastos para los que en el caso de España no hay partida de la que tirar por la sencilla razón de que no hay Presupuestos.

En otras circunstancias y con una situación política menos polarizada que la que padecemos en nuestro país el problema pasaría por acudir al Congreso para someter a votación el incremento de la partida de Defensa. Pero no quiere hacerlo porque sus socios del polinomio Frankenstein con la salvedad del PNV votarían en contra. Situación que le obligaría a pactar con el denostado PP al que un día sí y al otro también Sánchez insulta en los mítines señalándoles como un apéndice de Vox al tiempo que sus ministros y corifeos en los medios reclaman "sentido de Estado" a Núñez Feijóo para sacarle las castañas del fuego a Sánchez. En el laberinto en el que está metido el presidente del Gobierno habría dado ideas a Valle-Inclán para nuevos capítulos de El Ruedo Ibérico.