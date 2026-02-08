Fernando Jáuregui.- El 'desbarajuste', por decir lo menos, de los partidos en España

MADRID 7 Feb. (OTR/PRESS)

Las elecciones en Aragón han puesto de manifiesto de nuevo una más de las muchas anomalías que se dan en la política española: la escasa relevancia de partidos, incluso algunos históricos, que quedan fuera del 'tripartidismo' (PSOE, PP y ahora Vox) dominante. Tanto la Chunta como el PAR, como Aragón Existe, para no citar a Sumar y Podemos, por ejemplo, son una muestra de que esa riqueza que supondría el auge de partidos que corrijan, complementen o incluso combatan a los 'grandes', pierde peso y fuelle, en ocasiones por su propia culpa.

Ser pequeño en España es más una tragedia que una bendición o una muestra de independencia: muchas veces algunos, incluso a través de chantajes, se han vendido a los favores de los mayores, cuando estos los han necesitado para alcanzar mayorías suficientes. Pero en la mayor parte de los casos ocurre que carecen de las ideas, los medios y los apoyos suficientes como para hacer el papel que les correspondería: rectificar los excesos del 'tripartidismo' desde la posición crítica que, en teoría, habría de permitirles gozar de una mayor independencia, de menos compromisos. No han logrado ser los portavoces de esa legión de ciudadanos que se sienten desamparados, que no encuentran su voto ideal en las papeletas de ninguno de los 'grandes'.

Ha sido así en la campaña aragonesa, que ha destacado por lo insulso y por la escasa dedicación a los intereses del ciudadano. Cierto es que esta campaña se ha desarrollado en un marco de muy serias tensiones internacionales y nacionales, y en unas circunstancias climáticas extremas que no se recordaban desde hace muchos años. Pero eso no explica los grandes errores del PSOE a la hora de elegir a su candidata (y su mensaje), ni los del PP en el momento de no seleccionar bien los temas de la siempre dura polémica con el socialismo gobernante a nivel nacional.

Además, la derecha se presenta fragmentada, temeroso el PP de un Vox que no siempre define bien sus objetivos y, para colmo, con la presencia en el terreno del extraño Se Acabó la Fiesta, cuya supervivencia nadie puede explicar más allá del nacional-dislate. Un dislate que incluye errores incomprensibles, como la presencia 'estelar' (¿?) de un muy criticado periodista ultraderechista en el cierre de campaña de los habitualmente sensatos 'populares'.

Tampoco pueden desconocerse los desatinos de las formaciones a la izquierda del PSOE, movidas por personalismos y 'vendettas' que las impiden presentarse unidas. A ver quién es el lince político que puede demostrar cuáles son las diferencias programáticas de fondo entre Sumar y Podemos, por ejemplo. O qué distingue a Izquierda Unida de los dos anteriores, al margen de las peculiaridades de sus respectivos líderes y lideresas.

Y luego está lo que podríamos llamar 'el centro'. Una constelación de pequeños partidos, la mayoría de ellos regionalistas, pero algunos con vocación de ámbito nacional, que más parecen fijar sus aspiraciones en las elecciones locales que en el ámbito nacional. Sus programas, sabedores de que probablemente no van a llegar a gobernar nunca, tratan de ir más allá de los de los 'grandes'; sus críticas al sistema son más frescas; sus guiños al electorado más cercanos. Pero no despegan. Los errores pasados de los partidos 'centristas', cuyo último ejemplo es el aún vivo Ciudadanos, han sido grandes, al no haber asumido el papel de 'bisagras' que les deparaba la coyuntura. Se condenaron a la irrelevancia, pero actualmente hay muchos en ciernes, tratando de sacar la cabeza en el marasmo partidario de un país que necesita urgentemente, también en esto, una regeneración y una reorganización.

Aragón y la ingobernabilidad durante meses que se adivina, y que está siendo una realidad ya en Extremadura, sin ir más lejos, es el último ejemplo de la pereza y el egoísmo de los partidos al resistirse a modificar la legislación electoral y la torpeza de los propios partidos a la hora de emprender esa 'revolución', entre comillas, que la política nacional necesita cada vez más patentemente.