Fernando Jáuregui.- Y ¿qué hará usted, señor Feijoo, si es que gana?

MADRID 10 Oct. (OTR/PRESS)

Considero casi -casi- imposible que Pedro Sánchez y 'este' PSOE puedan ganar las elecciones, cuenten o no con la complicidad de ese Frente Amplio y desorganizado, con la de la impotente Podemos y de los 'socios Frankenstein' que aún le restan, que no son todos los que eran. Pero a ver quién es el guapo que descarta del todo la posibilidad de que, entre pactos para que los del Frente no se presenten en algunas circunscripciones, lo que pueda colear de la 'ley de nietos', lo que se apruebe estos días en materia de pensiones y salario mínimo y la siempre inapreciable colaboración de Trump y de Mohamed VI, el 'Gran Resiliente' logre un resultado que al menos le permita competir en el proceso poselectoral.

Dice el gran Jordi Évole que solo con Ábalos, Cerdán, Koldo, Zapatero y Ceuta, Sánchez debería perder las elecciones. Y no cita a Begoña Gómez, ni a las manos ocultas que querían 'suprimir'a la juez del 'hermanísimo. Y, sin embargo, ya ve usted, ya ves, Évole: el suelo electoral de los siete millones de votos socialistas se mantiene.

Lo digo porque aprecio en las filas 'populares' -lo de Vox es un misterio, incluyendo su imparable ascenso en las encuestas- un olvido de que la piel del oso no te abriga hasta que hayas hecho la proeza de cazar al oso. Situarse en la competición a Sánchez por la descalificación al contrario y la invectiva pura y dura es correr el riesgo de una derrota, porque en ese terreno Sánchez gana de largo. Así que me parece que a Núñez Feijóo no le queda otra que colocarse en un marco más positivo, comunicando a los españoles qué hará y reconociendo qué no podrá hacer si, como indican las encuestas, obtiene más votos que sus rivales y logra complementar sin batallas esos votos con los de un Vox cuya complicidad le será absolutamente necesaria.

Las preguntas que todos harán, están haciendo ya, a Feijóo allá donde aparece -en la recepción del 12 de octubre va a estar mucho más rodeado de 'fans' que el mismísimo Pedro Sánchez, ya verán- se centran en qué hará si gana. ¿Levantará todas las alfombras y actuará en consecuencia? ¿Saneará instituciones como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el CIS, el CNI, el INE, ciertas empresas públicas, es decir, todo lo 'okupado' hasta ahora por quienes tenían el poder? Y más: ¿qué hará con los medios públicos? Porque manda narices que sea noticia el que el líder de la oposición puede ser entrevistado, en período preelectoral, por la televisión pública de todos, de la que se mantiene alejado por motivos fácilmente imaginables.

No, no se trata tan solo de prometer construir un millón de viviendas o crear dos millones de puestos de trabajo, o sanear las cosas en Ceuta. Creo que Feijóo, para convencer a muchos ciudadanos que dudan, tiene que abordar algo que los programas electorales desprecian: la profundización de la democracia. Buscar acuerdos con la otra España precisamente para derribar el muro entre las dos Españas, abandonando desde ya, cuando falta mes y medio para la marcha a las urnas, toda pretensión frentista.

Y más cuestiones muy pendientes. Reformar la ley electoral e ir pensando en una reforma parcial de la Constitución allá donde se necesite, que son varios Títulos y bastantes artículos. Fortalecer al Estado, en lugar de debilitarlo a base de minimizar las penas por sedición, por ejemplo, o por malversación. Dar al Rey un papel preeminente en la construcción y mantenimiento de ese Estado. Establecer la limitación de mandatos. Comprometerse, de manera fidedigna, a cumplir lo que promete: no más mentiras. Y, por muy anecdótico que parezca, saludar con normalidad a quien sea en el futuro líder de la oposición, recibirlo periódicamente en La Moncloa como obligación inexcusable, no como ahora. Acuerdos en lugar de garrotazos.

Todo eso, y no dar la sensación de que cae en manos de ese futuro 'extraño compañero de cama', en frase de Churchill, que va a ser Vox, de cuya actitud en las próximas semanas dependerá mucho que 'la derecha' pueda alzarse con la victoria. Una victoria que, ya digo, no está cantada, y mire usted, si no, las tripas de algunas encuestas, no del CIS precisamente.

Es mucho, muchísimo, lo que queda por hacer, por rehacer y por deshacer. Pero yo quiero que Alberto Núñez Feijóo nos lo cuente detalladamente. Aunque sea en una entrevista en la tele pública, rara avis. Y es que hay que empezar por suprimir todas esas 'cosas extrañas' que jalonan la muy peculiar, ejem, política española. Esa sería la primera gran tarea de Feijóo...si gana.