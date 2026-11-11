Fernando Jáuregui.- Las promesas que Feijoo olvida (y nosotros también)

MADRID 11 Nov. (OTR/PRESS) -

Asisto a la presentación del programa electoral del Partido Popular, que incorpora 249 medidas que Alberto Núñez Feijoo presenta como 'regeneracionistas' y que pretenden, me parece, dar respuesta a las actuales y más clamorosas contradicciones en la gobernación del PSOE-Frente Amplio. Pienso que Feijoo está impulsado por un sincero afán de regeneración y reforma, que quiere llenar muchos huecos y solventar algunos errores. Sin embargo, estimo que con ello corre el riesgo de olvidar cuestiones directamente relacionadas con la profundización de la democracia.

Obviar algunas de estas medidas, como reglamentar la limitación de mandatos, desbloquear las candidaturas electorales y otras reformas en la nefasta normativa electoral española, así como empezar a plantearse un gran acuerdo nacional para reformar algunos aspectos de la Constitución, parece algo casi lógico si tenemos en cuenta que las encuestas rara vez acogen en sus listas de prioridades y protestas ciudadanas estas reivindicaciones, que yo llamaría 'de profundización de la democracia'. Lo diré más claramente: pienso que el ciudadano medio está poco concernido por las quiebras concretas que sufre una democracia, la española, que es muy perfectible.

Pero a los partidos políticos cabría exigirles que vayan más allá de los postulados generales y de las promesas cuantitativas en sus ofertas electorales. No vale solamente con sugerir parches y vendajes. De acuerdo: la vivienda, los problemas económicos individuales, la crítica genérica a la acción de los políticos son protestas ciudadanas que deben encontrar acomodo en la oferta que los partidos, muy especialmente el principal de la oposición, hacen a los españoles. Pero existe toda una amplia gama de deficiencias en el arquitrabe institucional, e incluso constitucional, de nuestro país, unas deficiencias que reclamarían un capítulo más en las medidas que se proponen al elector.

Porque si algo ha salido dañado de la legislatura 'horribilis' que ahora concluye ha sido precisamente la pureza democrática. No basta con prometerse hacer todo por el ciudadano: hay que hacerlo también con el ciudadano, cuya participación en la acción política y gubernamental ha de incentivarse. Y esta es la parte que yo echo de menos en el, por otro lado, ya digo que bienintencionado programa electoral del Partido Popular. El del PP es, así, un programa con poca ambición de futuro, poco consciente del Cambio y los cambios que se nos echan encima. Ya digo que no se trata de poner vendajes en las heridas que los que se marchan nos dejan: hay que crear órganos nuevos que sustituyan a los que tan dañados salen de este lance que concluye el 29-N.