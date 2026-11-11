Julia Navarro.- Huelga sí, huelga no

MADRID 11 Nov. (OTR/PRESS) -

Hay derechos que forman parte de la columna vertebral de la democracia, entre ellos el derecho a la huelga. También es parte sustancial de los países democráticos contar con sindicatos de clase que defiendan los derechos de los trabajadores.

Y, para que no haya malentendidos, digo alto y claro que yo voy a secundar la huelga. Y lo voy a hacer como protesta contra las políticas, muchas de ellas desastrosas, del Gobierno. Ni siquiera voy a asistir a una cita médica programada antes de la convocatoria de la huelga. Pero secundarla no me evita hacer unas cuantas reflexiones y preguntas en voz alta.

La primera pregunta y reflexión es que la huelga convocada este 11 de noviembre es rara. Para empezar, porque los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han venido comiendo de la mano del Gobierno, hasta parecer, en demasiadas ocasiones, una prolongación del mismo.

Nunca habíamos visto a unos dirigentes sindicales tan en sintonía con un ministro, en este caso ministra, de Trabajo. Pero de repente, en vísperas de las elecciones generales, UGT y CCOO lideran la huelga general y yo me pregunto contra quién. ¿Contra el Gobierno?

Defiende UGT que hay motivos para la huelga: la carestía de la vida, la inaccesibilidad de la vivienda, la especulación inmobiliaria, la defensa de los servicios públicos* Las razones esgrimidas por CCOO son iguales: los salarios no alcanzan para vivir y menos para acceder a una vivienda, deterioro de los servicios públicos, etc.

Estoy totalmente de acuerdo, por eso voy a hacer huelga, pero lo que parecen obviar los sindicatos es que la 'responsabilidad' de todos estos déficits y problemas es del Gobierno.

De manera que me pregunto, y pregunto, si las centrales sindicales no se habían dado cuenta hasta ahora de esos problemas y por eso no habían encontrado motivo para movilizarse y estar a partir un piñón con Pedro Sánchez y su Gobierno.

Sin duda hay un antes y un después por el 'caso Maricarmen', pero no termino de comprender la convocatoria de la huelga si no es contra el Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad última de gobernar y, por tanto, garantizar que los trabajadores cobren sueldos dignos por su trabajo, o que los servicios públicos no se deterioren, o que el acceso a la vivienda no sea privilegio de unos pocos.

Pedro Sánchez es presidente desde 2018, y tiempo ha tenido para abordar y resolver alguno de los problemas que denuncian, tarde, pero con razón, las centrales sindicales.

La cuestión es que no lo han hecho y, sin embargo, los líderes sindicales durante los últimos ocho años no le han afeado ni reprochado al presidente y a su Gobierno la falta de respuestas a problemas que afectan a los ciudadanos.

Es más, la buena sintonía entre sindicatos y Gobierno ha sido empalagosa. Durante estos años, los sindicatos más bien se han dedicado a rubricar las políticas del Gobierno sin protestar por nada de lo que ahora protestan.

En realidad, no termino de saber si esta huelga se ha convocado en contra de las políticas ineficaces del Gobierno o se ha convocado contra la oposición para amargarles la carrera electoral o solo es un brindis al aire.

Les diré que en los últimos días no han sido pocas las ocasiones en que he escuchado decir a algunos trabajadores que no terminaban de entender el porqué de la huelga.

Lo cierto es que convocar una huelga general no es un hecho baladí, sobre todo cuando la huelga no parece tener un destinatario. Sin palabras.