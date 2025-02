Fernando Jáuregui.- ¡Quién fuera Richard Gere!

MADRID 9 Feb. (OTR/PRESS) -

Pues sí: seguramente muchos opinan que el mundo está en peligro. Una oleada de filósofos y pensadores, desde Noah Harari a Byung-Chul Han o Acemoglu, vienen pronosticando el fin de esta civilización, acelerada de la mano de un arma como la Inteligencia Artificial controlada por unos poderosos sin escrúpulos ni medida. Pero la voz más resonante en los últimos días ha sido la de Ricard Gere, el actor que en la noche de este sábado recibió un premio Goya internacional y que es uno de esos pocos personajes que se pueden permitir hablar claro contra "los payasos millonarios" sin temor a que le censuren en las redes sociales o le suban los aranceles. Es verdad que puede que en la ceremonia de los Oscar no hubiese podido mostrarse tan explícito como en Granada con los Goya, pero así están las cosas.

No sé, la verdad, si la cultura y las relaciones internacionales, tal como las venimos conociendo, están en peligro de extinción y, por tanto, si el futuro inmediato, de aquí a veinte años, dará la razón a los profetas del Apocalipsis. Sí sé que ahora se cumplen veinte días de mandato de Trump (y de Musk y compañía) y que han sido, están siendo, parafraseando el famoso libro de John Reed sobre la revolución soviética ('diez días que estremecieron al mundo'), veinte días que lo han puesto todo patas arriba. Y que están cambiando muchas cosas, permítaseme decir que, en mi humilde opinión, a peor. A mucho peor.

He escuchado las manifestaciones de la 'cumbre' de Patroit, es decir, de una parte de los representantes de la 'ultraEuropa' congregados en Madrid por Vox, en contra de la actual Unión Europea. Que es la que inequívocamente Trump (y Putin) quieren destruir. Y qué quiere que le diga: con los datos que tengo en la mano me preocupa hondamente, porque Europa, 'esta' Europa, es lo único que nos queda. No entiendo aún que la derecha moderada y la socialdemocracia en la UE, que son opciones mayoritarias que van perdiendo fuelle, no hayan trazado un plan conjunto para tranquilizarnos, frenando la insensatez que se cierne sobre nosotros.

Ojo, que no hablo de un 'plan de combate' como el que desearían, parece, algunos mandatarios, entre ellos, da la impresión, Pedro Sánchez: hablo de un plan integrador entre las corrientes más sensatas de la sociedad para, con calma pero con firmeza, poner coto al absoluto desatino que han evidenciado estos veinte días de mandato trumpista/muskista. Reed nos narró los diez días que conmocionaron el mundo en 1917; volvió a ocurrir en 1933, cuando Hitler fue nombrado canciller. Ahora, ciento ocho años después, hablamos de veinte días que, por muy otras razones, lo están haciendo temblar.

Ojalá no tengan los historiadores que escribir, en un futuro acaso no muy lejano, sobre los ocho años que borraron la paz moral del planeta. Y no, no hablo, claro, de ese meteorito YR4 que dicen -dicfen-- que podría impactar con la Tierra el 22 de diciembre de 2032: para mí, el asteroide más peligroso vive ahora en la Casa Blanca. Seguro que Richard Gere piensa lo mismo, y pronto lo dirá de nuevo, afortunado él.

Me hablan de una encuesta, desde luego no publicada y cuyos datos solo conozco de manera genérica, en la que se pregunta acerca de la opinión de los españoles sobre Trump. Puede que aún sea demasiado pronto para calibrar lo que está haciendo (y diciendo) el hombre más poderoso de la Tierra, pero lo que sí constato es que, como dijo Gere, sus hechos son aún peores que sus promesas. Y, sin embargo, se advierte una indudable simpatía en las generaciones jóvenes, los milennials y, sobre todo, los 'zetas', hacia la figura del republicano del pelo naranja. Claro que son varios los sondeos a los que he tenido acceso que indican que, por ejemplo, Vox, que se balancea entre el 'trumpismo' y el 'putinismo', es la primera opción electoral entre los y las jóvenes menores de veinticinco años. Menudo conflicto, no solo generacional, se nos avecina si esto es así.