Fernando Jáuregui.- Felices vacaciones, presidente

MADRID, 19 Dic. (OTR/PRESS) -

Dicen que este año Pedro Sánchez se tomará unas vacaciones navideñas algo más largas que en años precedentes, aunque yo al menos desconozco por el momento dónde, de todas las 'residencias veraniegas' presidenciales, irá a parar. Admito que el presidente necesita un descanso, porque últimamente todo son disgustos que se reflejan en su esqueleto. Y el sapo que le queda por tragar el domingo en Extremadura, primera etapa de un Via Crucis ante las urnas, promete ser de aúpa. Luego, en febrero, en Aragón y... No, definitivamente, no me parece que 2026 vaya a ser un buen año para Sánchez, a quien hasta muchos de los medios más próximos al Gobierno dan casi por amortizado. Eso sí, olvidando quizá su enorme capacidad de recuperación. Aunque esta vez, la verdad, no creo yo que salga muy bien parado de todo lo que le aguarda, agazapado.

Los periodistas que, en confusa mezcolanza con funcionarios monclovitas, asistíamos el pasado lunes a la rueda de prensa de Sánchez como despedida del año político, de ninguna manera podríamos negar que, pese a su aspecto algo demacrado, el presidente aparenta estar, como él mismo dijo por la tarde en uno de los corrillos de la 'copa navideña' en Moncloa, en plena forma. No le traicionan los nervios. Ignoro, para decir toda la verdad, hasta qué punto son ciertas las habladurías en el sentido de que a veces, en el palacio presidencial sí se evidencian algunos estallidos de exasperación, e ignoro también hasta qué punto son ciertas algunas cosas que dicen quienes se consideran sus asesores, en el sentido de que le advierten de que "por este camino, nos estrellamos". Si se lo están advirtiendo, él hace oídos sordos, hasta el momento.

Solo sé que Sánchez ha decidido emprender un rumbo vacacional quizá algo apresurado, entre otras cosas porque lo necesita: hasta su 'mano derecha', José Luis Rodríguez Zapatero, está ahora bajo sospecha, y a sus oídos llegan avisos de que lo que vaya a ocurrir en Extremadura el domingo, donde varios motivos confluyen para hacer prever una auténtica catástrofe al PSOE, podría repetirse en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía y, claro, en Madrid, donde la guerra con Isabel Díaz Ayuso está causando bajas en ambos bandos.

Yo diría que es, a primera vista, insostenible la situación de un Gobierno, que es, por cierto, el cuarto más potente de la UE, y cuya estabilidad depende de que a tres delincuentes (presuntos, por supuesto) como Koldo, Ábalos o Santos Cerdán (o, ya que estamos, Leire Díez) se les 'suelte la lengua' un día y profundicen en aguas en las que hasta ahora no han entrado, salpicando directamente al inquilino de La Moncloa. Como insostenible es hacer depender la mayoría parlamentaria de alguien que, como el fuguista Puigdemont, hace depender sus apoyos de su temperamento coyuntural, de sus ansias de 'vendetta' y de sus intereses imposibles de satisfacer.

O, ya que estamos, no menos insostenible es que la formación coaligada, por boca de su mentora y vicepresidenta, se lance a pedir una inmediata remodelación del Ejecutivo, en una acusación muy sonora del estado comatoso en el que este se encuentra. Bien es cierto que doña Yolanda Díaz parece haber dado marcha atrás en sus exigencias regeneracionistas, pero su salida inicial muestra a las claras el estado anímico que reina en el Consejo de Ministros, ese mismo del que Sánchez dijo, en su comparecencia en el irreal palacio de La Moncloa, que es un ejemplo de cohesión y buen funcionamiento.

Ocurre que nada, nada de lo que rodea hoy al Ejecutivo es real. Estamos ante una ilusión, un montaje fantástico a cargo de un genio de la pervivencia. Así ha logrado llegar hasta estas vacaciones navideñas, que siempre marcan una tregua en la tormenta política. Pero la cuesta de enero siempre está ahí, y este año será cada vez más empinada en febrero, marzo, abril... y así ¿hasta cuándo, presidente? Felices vacaciones, por cierto.