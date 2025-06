Fernando Jáuregui.-Si media España llama "mafiosa" a la otra media, mal asunto

MADRID 1 Jun. (OTR/PRESS) -

Se nos echa encima junio, que promete ser aún más caluroso, políticamente hablando por supuesto, que mayo. Nos despedimos del mes de las flores con media España llamando "mafiosa" a la otra media, mientras que, los que estamos en el medio de las trincheras, unos cuantos millones de ciudadanos, creo, no podemos cerrar la boca de nuestro pasmo. ¿Y ahora? Cuanto están todas, todas, todas las causas abiertas, ¿qué nos espera en junio, cuál será el escalón del despropósito que está ahí, agazapado, para alzarse como nueva atalaya del desconcierto nacional? Pues mire: yo creo que*

Yo creo que hay grandes cuestiones pendientes que pueden ser auténticas cimas de este duelo a garrotazos en el que andamos metidos. O que, a lo mejor, podrían empezar a restañar esas heridas políticas infectadas, aunque yo, la verdad, creo menos en esta posibilidad que en la primera. Ahí está, para el debate o para la irrelevancia, esa Conferencia de Presidentes Autonómicos que ambas partes, las dos Españas ya le digo, van diciendo que no servirá de nada, porque el otro es, repitamos, "un mafioso". Hasta diez veces tildó en público el portavoz parlamentario del PP de "capo" al presidente del Gobierno y al menos un par de veces llamó "cuadrilla de gangsters" a sus ministros. Y no se crea usted que los argumentarios que salen de La Moncloa son mucho más benévolos hacia el otro lado, instigador, dicen, de odios y mentiras sin par. Ni unos ni otros perciben que las 'mafias', en fin, no resuelven, sino que agravan, los problemas: también los conflictos territoriales que secularmente padece nuestro país; y, si no, atención a la mentada Conferencia autonómica de Barcelona.

Y luego está la manifestación convocada por el PP, aunque sin siglas (¿cabe mayor contradicción?), contra el estado de cosas en el que el Gobierno nos tiene instalados. No creo mucho, la verdad, en que las marchas callejeras, ni las Conferencias de Presidentes Autonómicos, ni las sesiones de control parlamentario al Gobierno, ni las comisiones de investigación en el Senado, vayan a arreglar cosa alguna, y menos cuando el único argumento de todos estos actos consiste en gritarle "mafioso" al otro: todo ello cae en el alienado secarral de la indiferencia ciudadana, por mucho que las encuestas digan que siete de cada diez españoles creen que la situación política es mala.

Lo que me tiene que explicar el ocho por ciento de encuestados que cree que la situación política es buena es en qué justifican tal benevolencia: ¿es que no leen lo de Gallardo -menuda jeta-- en Extremadura, lo de Leire Díez en Ferraz, lo del contrato laboral de Jessica? ¿Y no les extraña todo el tejemaneje en torno a la UCO, que es la Guardia Civil al cabo?¿O es que ignoran lo que pasa, y pasará este mes, en el Constitucional con la amnistía, los preparativos para el regreso triunfal del forajido Puigdemont a este Estado que depende de él y que él quiere destruir? Vamos, que 'hay gente pa tó', que decía el torero aquel; incluso para considerar 'normal' la coyuntura política que vivimos. O para aceptar que quienes no la consideran tan 'normal' son peligrosos ultras que quieren socavar los cimientos de la democracia, unos mafiosos de tomo y lomo, vamos.

De modo que el mundo, conducido por unos chiflados -por decir lo menos--, da inmensos bandazos, exigiendo ideas, tácticas y estrategias nuevas, y aquí seguimos basando nuestra política en llamar "mafioso" al de enfrente y en hacer de la 'omertá', o ley del silencio, la bandera política. Y así junio, julio -ah, me olvidaba del congreso del PP: ¿oportunidad de regeneración de al menos media España? Ya hablaremos--, agosto, septiembre y hasta que los hados y los dados nos deparen unas nuevas elecciones, sirvan para lo que sirvan. País.