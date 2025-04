Fernando Jáuregui.- De esta tenemos que salir, ahora de veras, más fuertes y más unidos

MADRID 4 Abr. (OTR/PRESS) -

Esto parece una cruzada por mi parte, pero me siento en el deber de insistir una vez más en que no está el mundo para que nosotros, país europeo y muy afectado por las insensatas medidas iliberales de Trump, sigamos sacudiéndonos los unos a los otros por un quítame allá estas pajas. He hablado en las últimas horas con mucha gente, creo que muy sensata (y desconcertada) y me atrevería a resumir en diez puntos lo que me han transmitido. Esto:

Primero. Hay que reforzar la unidad nacional. Intensificar el contacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, cuando resulta patente que ambos están mucho más cerca entre ellos de las soluciones europeas de lo que pensamos. Abandonar las políticas de confrontación y demagogia. PSOE y PP deberían comenzar ya sus contactos para propiciar una meditada modernización legal de defensa del Estado y de la Constitución. Y, desde luego, llegar a un pronto acuerdo en torno al gasto en Defensa para el 'rearme', o como quiera llamarse.

Segundo. Reforzar las medidas de política interna. Convocar el debate sobre el estado de la nación en el Parlamento, potenciando el papel del Legislativo. intensificar las comparecencias explicativas del presidente del Gobierno en las Cortes y con los medios. Abandonar cualquier atisbo de política sectaria.

Tercero. Decir la verdad. Churchill se metió en el bolsillo a los británicos reconociendo que ganar la guerra supondría 'sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo'. Hizo bien Sánchez convocando de urgencia este jueves en La Moncloa a los principales sectores afectados por la anti-política de Trump, que, las cosas como son, ha desatado una auténtica guerra comercial, que son las guerras más peligrosas inmediatamente antes de las armadas. Pero ahora hay que extender esa convocatoria, convirtiéndola en una llamada nacional a todos, estén o no directamente afectados por la locura arancelaria.

Cuarto: Abrir una remodelación ministerial a fondo, para adecuar al Gobierno a las nuevas perspectivas. Deberían quedar excluidos del Ejecutivo todos los ministros que son candidatos a elecciones autonómicas, para asegurar una dedicación al cien por cien a las tareas que ahora reclama la gobernación y evitar políticas 'mitineras', usted me entiende. Y debería terminarse la actual coalición, que priva de coherencia al Ejecutivo. Ya sé, ya sé, que no ocurrirá, pero considero casi una obligación del comentarista político proclamarlo.

Quinto. Reorientar los espacios económicos. Núñez Feijoo pidió aplazar cuando menos la fecha prevista para el cierre de las centrales nucleares. Y, por otro lado, hay que intensificar, como dijo el ministro Oscar López, la actuación en nuevas tecnologías, que son una clave de la defensa, pensando en los próximos meses, sí, pero también en el horizonte 2050.

Sexto. Recuperar espacios importantes en una democracia. La separación de poderes y el respeto a los jueces (o sea, lo contrario de lo que hace la Administración republicana en los Estados Unidos, que se han convertido en el símbolo de la autocracia), así como la seguridad jurídica, son arquitrabes imprescindibles.

Séptimo. Iniciar conjuntamente todas las fuerzas políticas, comenzando, desde luego, por las dos mayoritarias, un período de práctica semi-constituyente que adecúe el país a los tiempos del Cambio y de los cambios que, en todos los órdenes, estamos viviendo.

Octavo. Ir, con las cautelas y reflexiones exigibles, hacia una efectiva federalización territorial, cerrando brechas relativas a financiación autonómica y a las desigualdades lacerantes entre territorios. Eso, además de un cambio de alianzas parlamentarias, implica una pronta reforma del Título VIII de la Constitución, que tiene aspectos incumplibles. Y cumplir la Constitución, o adecuarla a estos tiempos digitales, resulta ya insoslayable, qué menos.

Noveno. Procurar un fortalecimiento de las alianzas internacionales. España debe tratar de actuar como puente entre Europa y Canadá con las naciones iberoamericanas, al menos con la mayoría no comprometida con el más duro 'trumpismo', al que, en todo caso, convendría no convertir en 'el' enemigo, si posible fuese. Se hace imprescindible una remodelación a fondo en el conjunto de la acción del Ministerio de Exteriores.

Décimo. Impulsar políticas de mayor acercamiento a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía y no solo a los afines. Abrir una era de escucha de los problemas y quejas de los ciudadanos. Hacer que la atención y el diálogo de las instituciones para con los ciudadanos funcione mucho mejor y más rápido que hasta ahora. El contacto con la ciudadanía no se hace en los mítines.

Hay, sin duda, más medidas para inaugurar la nueva era que los tiempos reclaman. Yo diría, en resumen, que es preciso abrir una puerta a la esperanza. A la convicción de que, de esta, como se dijo -y no se sustanció-- cuando la pandemia del Covid, saldremos más fuertes y más unidos. Los peores enemigos para que podamos lograrlo somos nosotros mismos. Tengo que traer de nuevo aquí la vieja maldición de Bismarck: los españoles, decía el canciller, son el pueblo más fuerte del mundo; llevan siglos intentando destruirse unos a otros y nunca lo han conseguido. Por eso no puedo sentirme optimista, y ojalá me equivocase.