La semana política que empieza.- Ahora, Sánchez, Casado, solo queda todo lo demás

MADRID, 15 Feb. (OTR/PRESS) -

Más allá de los resultados de este 14-F en lo que atañe en concreto a la presunta ingobernabilidad de Cataluña, el resultado en lo que toca a las consecuencias en el ámbito nacional estaba cantado: Pedro Sánchez gana (a poco que se lo proponga), Pablo Casado pierde (salvo que intente a la desesperada lo contrario), y, por tanto, Pablo Iglesias debería perder (si los dos anteriormente citados se empeñan en ello). Por lo demás, el 'problema catalán', como el dinosaurio de Monterroso, ahí sigue, pendiente de quién sabe qué mesa de negociación que instaure una cierta 'conllevanza'.

Se ha ido, y bien ida sea, la jornada de votación. Ahora solo queda todo lo demás. Y eso, todo lo demás, significa reconstruir un poco este país nuestro, España, que está saliendo del lance hecha jirones.

Mucho depende del presidente del Gobierno. No sé qué tiene que pasar ya para que se convenza de que la coalición que le ha servido para mantenerse en el poder, Presupuestos aprobados incluidos, durante los últimos trece meses se está yendo a pique. Ni siquiera en las elecciones catalanas, en las que una parte del Gobierno apoyaba a Illa y otra parte a una mezcla de los Comunes y Esquerra Republicana, se ha mantenido la ficción de una unidad de acción ni de que existe una dirección conjunta.

Ahora, ante el 8 de marzo, día de la Mujer, nos encontraremos con un nuevo encontronazo. Y otro, a continuación, sobre cómo afrontar la renovación del Consejo del Poder Judicial, que es una más de las grandes patatas calientes. Y después vienen muchas oportunidades añadidas para la pelea intestina que ya no es de tanto tongo: una primavera entretenida.

¿Nuevo divertimento, en suma, para los titulares de los periódicos y para los malvados cronistas que nos empeñamos en resaltar lo que separa y no, en cambio, lo que les une, que no es sino la alfombra roja del poder? Yo creo que gobernar consiste en dar confianza a los gobernados, no en espantar a la ciudadanía cada día con una nueva trifulca en el seno del Consejo de Ministros (bueno, no es en el Consejo donde las cosas se debaten precisamente). España está en el momento más difícil de su historia democrática, angustiada por su estado sanitario y por su estado financiero, con escasa confianza en sus autonomías y con la solidez de sus instituciones mermada. Nunca como ahora hizo falta una firmeza en el timón en manos de un capitán del barco creíble. Jamás tal ansia de seguridad jurídica, política y moral.

Y sí, estoy diciendo que ni Iglesias ni una parte del elenco que con él se llevó al Gobierno deben seguir ahí. Y que le toca a Sánchez solucionarlo, claro. Porque el vicepresidente más atípico en Europa ya no le sirve de pararrayos, ni se puede seguir jugando al 'poli bueno-poli malo' mucho más tiempo. Insisto: no sé qué más tiene que ocurrir para que el presidente, que lo es porque se lo ha ganado en las urnas, perciba que, si quiere seguir siéndolo, tiene que apartarse de la gobernación más incoherente del mundo mundial. Qué envidia siente uno a veces de Italia, de Alemania, de los Países Bajos o de Francia, para no hablar ya de los nórdicos o de la mismísima Gran Bretaña del no muy estable Johnson: ellos solo tiene la amenaza de la pandemia porque han sabido resolver sus propias crisis políticas.

Inútil, pues, pretender que aquí, en suelo patrio, tal crisis política no existe, porque seguramente es más grave que la que ha forzado a llevar a Draghi a la jefatura del Gobierno italiano, o que la que hizo dimitir al Gobierno de Rutte, o que los roces que provocan los gobiernos de gran coalición en Alemania, que por cierto son mínimos. Claro que ellos tampoco tienen la pesadilla del secesionismo catalán, ni el desbarajuste administrativo tan 'made in Spain'... ni al vicepresidente y sus chicos poniéndose morados a cuenta de 'papá Estado' ante los ojos cada vez más enfadados de la ciudadanía.

Supongo que ha llegado la hora de reflexionar sobre todo esto, como a la oposición también le ha llegado el momento de analizar cómo sobrevivir por el bien de los españoles, no del propio partido. Porque España va necesitando una oposición que construya, no solamente que diagnostique lo que va mal, que ya sabemos que es mucho. Pero, en fin, eso da para otro capítulo. Lo que hoy toca decir es que ya pasaron, salvo que haya que volver a repetirlas quién sabe cuándo y por qué, las elecciones catalanas. Ahora, ya digo, solo queda ponerse a trabajar en todo lo demás. Y los ciudadanos aquí, esperando que tengan a bien darnos alguna buena nueva.