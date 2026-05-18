Francisco Muro de Iscar.- ¿Es posible evitar el final del sanchismo?

MADRID 17 May. (OTR/PRESS)

Pase lo que pase en Andalucía -escribo mientras los andaluces acuden a las urnas- ésta no será una abultada derrota de María Jesús Montero. Será una nueva derrota de Pedro Sánchez. Desde 2020, Pedro Sánchez y el PSOE que él dirige manu militari (controlando férreamente el partido y todas las instituciones y designando a todos los candidatos) han perdido una a una veintitrés elecciones autonómicas, unas generales, unas europeas y unas municipales y solo ha ganado en cinco ocasiones: dos en Cataluña y una en Castilla-La Mancha, Asturias y Canarias. En Canarias no pudo gobernar, pero sí lo hizo en Navarra con el apoyo de Bildu, como en España, otra vez con Bildu más el PNV, ERC y Junts. Lo tuvo todo y lo ha perdido casi todo. Ahora, si los pronósticos no se rompen, habrá sumado una nueva derrota en Andalucía. Y eso dará un resultado de cinco elecciones ganadas frente a 24 perdidas en seis años. ¿Alguien cree que con ese balance, tres años sin aprobar, o ni siquiera presentar, unos Presupuestos Generales del Estado, un Parlamento que rechaza la mayoría de las iniciativas del Gobierno, y una división evidente dentro del propio Gobierno que se mantiene sólo por no divorciarse, es posible resistir hasta 2027 sin convocar elecciones generales?

Este presidente y este Gobierno, así como el pacto de investidura, están amortizados y todo lo que se prolongue la legislatura serán minutos de basura, como en el baloncesto, tiempo de fracasos y de cesiones. La primera, la gestión del IRPF a Cataluña, ya pactada y que solo espera que pasen las elecciones en Andalucía para hacerse pública oficialmente. Firmarlo antes hubiera agravado aún más la derrota del PSOE. ERC, además, le aprobará los presupuestos al presidente Illa para seguir sacando cesiones y concesiones. A ello se sumarán los nuevos juicios a Ábalos y su circo de "señoritas" de gira por toda España en la pandemia, a Koldo, a Cerdán, a Begoña Gómez y al hermano del presidente y a quien le dio cobijo y respaldo en Extremadura. Y lo que salga, que saldrá más corrupción.

"Lo de Andalucía no es un plebiscito para Sánchez" dicen en Moncloa, convencidos de que solo es un paso más hasta la debacle total. Cuando caiga el sanchismo provocará el apocalipsis del socialismo y del PSOE. No quedará nada en Ferraz -salvo la corrupción- y eso será un grave daño para el país. Todo ello, sumado al auge del populismo de ultraderecha en Europa -Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, también España...- y un Trump abriendo guerras y conflictos en todas partes sin ser capaz de cerrar ninguno, así como la crisis energética provocada por un desequilibrado plantean una situación realmente preocupante.

La valiente reportera mexicana Alma Guillermoprieto ha dicho que ésta "es una mala época para quienes gobiernan con moderación; somos ricos en payasos". Pero cuando los payasos, los narcisistas, los sectarios y los incompetentes gobiernan, los que pagan siempre son los mismos: los ciudadanos. ¿Alguien entiende que tengamos o hayamos tenido, Sánchez al margen o por su culpa, vicepresidentas del Gobierno como María Jesús Montero -"la mejor política que conozco", según el presidente-, Irene Montero o Yolanda Díaz?

El Gobierno que venga tendrá que levantar las alfombras, corregir los desequilibrios y los ataques a la democracia, a la independencia de los jueces y a la Constitución que ha cometido Pedro Sánchez, con el silencio culpable de los suyos y tomar decisiones difíciles en lo económico, agravadas por la crisis internacional. Necesitamos un país que funcione, que la polìtica se haga en el Parlamento, que se refuercen los controles al poder y que no se mienta y engañe continuamente a los ciudadanos. Gobernar desde la moderación y para todos. Y eso sólo se puede conseguir con transparencia, diálogo y consensos. Y también necesitamos un periodismo independiente de verdad, responsable y no sectario. No va a ser fácil. ¿Es posible evitar el final del sanchismo? Sánchez lo va a intentar, no tengan duda. Pero su decadencia es irreversible.