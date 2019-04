Escaño cero.- Asignatura: Constitución

Publicado 10/04/2019 8:00:38 CET

Pues a mi no me parece mal que en las escuelas se estudie la Constitución tal y como proponen desde Ciudadanos. Qué menos que los niños y adolescentes conozcan el marco jurídico en el que viven y que sepan que la Constitución ampara sus derechos como ciudadanos.

Aprendiendo sobre la Constitución aprenderán que el nuestro es un Estado de Derecho y por tanto democrático donde todos somos iguales ante la Ley y eso significa que están garantizados los derechos de todos los ciudadanos independientemente de su origen, sexo, o religión, opinión...

Aprenderán que la Constitución garantiza el derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a una vida digna. Y que el Poder Judicial es independiente. También que en nuestro país está abolida la pena de muerte y que está garantizada la libertad ideológica, religiosa y de culto y que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología y creencias.

También se enterarán que los poderes públicos tienen la obligación de promover condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución equitativa de la renta.

A través de esta asignatura también conocerían de la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen de Seguridad Social para todos los ciudadanos.

En fin que son muchos los artículos de la Constitución, 169, y que su conocimiento sería en verdad una asignatura de educación para la ciudadanía.

La propuesta hecha desde Ciudadanos debería de tomarse en cuenta y no ser rechazada debido al fragor de la campaña electoral. Ya sé que es difícil que en estos ningún partido esté dispuesto a reconocer que el otro es capaz de hacer una propuesta asumible, pero me parece a mí que no estaría de más que nuestros niños y adolescentes conozcan y debatan sobre la Constitución.

Naturalmente a los partidos independentistas no les gusta la propuesta precisamente porque lo que quieren es acabar con ella. En todo caso es una propuesta que como digo no estaría de más que Ciudadanos la vuelva a hacer una vez que se celebren elecciones, gobierne quien gobierne. Porque digo yo que eso de conocer la Constitución no debería de tener contraindicaciones ¿O sí?.