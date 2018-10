Escaño cero.- Una estrategia arriesgada

Publicado 26/10/2018 8:00:55 CET

MADRID, 26 Oct. (OTR/PRESS) -

No, no crean que es una "boutade" pero escuchando a Pablo Casado a veces pienso que está empeñado en perder las próximas elecciones. Y sí, creo que se ha pasado siete pueblos acusando a Pedro Sánchez de connivencia con los "golpistas" del independentismo catalán.

¿Cómo es posible que un hombre joven como él tenga ese discurso frentista y rancio? ¿Cómo es posible que se aleje del "centro" político para situarse en la derecha extrema? ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de lo que ha evolucionado la sociedad española en las últimas décadas?

No, no será con propuestas frentistas, con discursos patrioteros, con los que podrá ganar las elecciones.

La sociedad española siempre se ha movido electoralmente en el espacio del centro izquierda o del centro derecha, pero en todo caso en el centro.

Al intentar emular a VOX apareciendo como primos-hermanos suyos, lo único que va a conseguir es que muchos votantes de derechas, pero de una derecha democrática y centrada, salgan corriendo.

Además, más allá de sus ideas sobre como abordar el problema catalán, poco sabemos de lo que Pablo Casado piensa sobre otros problemas, y lo poco que sabemos es inquietante precisamente porque las ideas que exhibe le alejan del centro y son un calco de las de Vox.

De manera que a lo que parece Pablo Casado le deja el centro a Albert Rivera y este, si es listo y deja de poner cara de enfadado, que es que parece que está de mal humor de la mañana a la noche, a lo mejor logra hacerse con el santo y seña del centrismo. Desde luego si Rivera no lo logra no será porque Pablo Casado no le está facilitando que lo haga.

Pero más allá de que la estrategia electoral de Casado sea o no acertada, resulta inquietante que el líder de la derecha opte por postulados que recuerdan a los de algunos políticos europeos que lideran las opciones más extremistas del espectro de la derecha. Es decir el peligro que corre Casado es terminar situándose en el populismo de derechas tan peligroso para la democracia como lo es el populismo de izquierdas.

Si Pablo Casado continúa en esa dirección los votantes terminarán por confundir al PP con Vox .

Alguien debería de decirle que los votos que el PP ha perdido por la derecha y se han ido a Vox puede que a corto plazo no los recupere pero lo que es seguro es que como pierda a los votantes de centro condenará al PP a la irrelevancia.

A mi juicio su estrategia y agenda política no puede estar más equivocada.