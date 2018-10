Escaño cero.- Vuelta a empezar

Publicado 04/09/2018 8:00:30 CET

MADRID, 4 Sep. (OTR/PRESS) -

Bueno pues ya ha comenzado el curso político y podríamos decir que las cosas continúan como estaban antes de las vacaciones.

Francisco Franco continúa ocupando titulares, los independentistas no cejan en su desafío al Gobierno, Pedro Sánchez no las tiene todas consigo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la ausencia de Pablo Iglesias se ha hecho notar en Podemos, Albert Rivera no termina de encontrar sitio ni para él ni para Ciudadanos, Pablo Casado está inmerso en campaña electoral por si acaso, etc, etc, etc.

O sea que a la vuelta del verano nos encontramos con mas de lo mismo por lo menos en lo que a la política española se refiere.

Así las cosas lo que queda de legislatura se antoja de lo más complicado. Pedro Sánchez se enfrenta a tener que cuadrar el circulo al no disponer de mayoría suficiente en el Parlamento. Y digo cuadrar el circulo porque díganme si no que es poner a los independentistas catalanes en su sitio, es decir recordándoles que no se les va a permitir que den un paso fuera de la legalidad, y al mismo tiempo requerirles para que presten sus votos al Gobierno para que pueda seguir gobernando.

Por otra parte el Gobierno ha comenzado a cometer sus primeros errores, pero aunque no sean sustanciales, supone que empiezan a perder el estado de gracia. Sin olvidarnos que también empieza a ser evidente que este es un gobierno que se asemeja a una orquesta compuesta de "individualidades", es decir cada uno es de su padre y de su madre y que para que suenen bien, es decir para que parezca un gobierno coherente necesita que el director de orquesta, es decir el Presidente, sea capaz de sacar notas acordes que se puedan escuchar como un todo armónico.

Y es que como he escrito en otras ocasiones, este es un Gobierno de Pedro Sánchez más que un gobierno socialista.

A todo esto hay que añadir que el Gobierno parece moverse al compás que le marca Podemos pese a que el Presidente es lo suficientemente inteligente para saber que las elecciones se ganan en el centro.

Tampoco se pueden obviar los bandazos que vienen dando tanto el Presidente como los ministros, que dicen una cosa hoy y se desdicen mañana, lo que provoca que los ciudadanos piensen que improvisan.

En fin, que Pedro Sánchez no lo tiene fácil, pero tampoco imposible habida cuenta que ha sabido llegar a la Moncloa. Pero tiene que hacer que "afinen" sus ministros, y sobre centrarse en lo fundamental que no es otra cosa que ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos que tienen que ver con el trabajo, la sanidad, la educación, la dependencia, etc. Y desde luego acertar a la hora de afrontar el problema catalán. Casi nada.