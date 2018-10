Julia Navarro.- Escaño Cero

Actualizado 26/12/2009 13:00:17 CET

MADRID, 26 Dic. (OTR/PRESS) -

Acabamos de dejar la Navidad atrás y apenas quedan unos días para terminar el año y la principal preocupación de los ciudadanos continua siendo la misma que al comienzo del 2009: el paro. La crisis económica ha dejado un reguero de ciudadanos en paro, y lo que es peor muchos de ellos saben que difícilmente volverán a incorporarse al mercado laboral. Ya saben a quienes me refiero, a quienes están en la franja de entre los cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años.

Y es que nuestro modelo productivo se basa en contratar a gente sin experiencia laboral, jóvenes a los que se explota pagándoles lo mínimo, mientras que la mayoría de las empresas se libran de aquellos empleados que a pesar de su experiencia han acumulado trienios que a los empresarios les supone una carga. A mí éste modelo me parece perverso, porque una sociedad que no es capaz de aprovechar la experiencia de quienes levan toda la vida trabajando es una sociedad condenada a la futilidad.

Pero volviendo al drama del paro, la realidad es que está azotando a todas las capas sociales, y ahora mismo hay familias con todos sus miembros en paro. De ahí la llamada de atención de Caritas en vísperas de Navidad. Caritas ha atendido a más de ochocientas mil personas a lo largo de éste año que está a punto de terminar, y muchas de éstas personas hace unos meses ni podían imaginar que ellos algún día tendrían que acudir a los comedores de esta institución católica. Lo más sorprendente es que son las Administraciones públicas las que desvían hacia Caritas a los ciudadanos a los que no son capaces de amparar, y tiene que ser esta institución católica quién haga un esfuerzo solidario. Pero Caritas ha dado la voz de alarma: sus recursos son limitados, y por más que los estiran no dan a basto.

Quizá por eso ahora que faltan tan pocos días para que termine el año nuestros políticos deberían de hacer una reflexión sobre lo urgente e lo importante, porque ambas cosas son las dos caras de la misma moneda. Lo urgente es atender y dar cobertura a quienes nada tienen, lo importante poner en marcha políticas capaces de generar empleo. Y algo mas claro, que no es otra cosa que las Administraciones Públicas sean capaces de gastar con rigor el dinero de los ciudadanos. En mi opinión se produce más derroche en algunas Comunidades Autónomas, que por parte de la Administración central. El problema de algunos políticos es que no saben el "frío" que hace fuera del Presupuesto.

En cualquier caso terminamos el año con miles de personas en una situación límite, y lo vamos a empezar sin terminar de ver esos brotes verdes que nos anuncia insistentemente la Vicepresidenta Salgado, pero que ya digo que aún brillan por su ausencia. No se trata de ponernos pesimistas, pero tampoco tiene sentido ser frívolamente optimistas. En éste 2010 que estamos a punto de estrenar nuestro gobierno, además de hacer una buena gestión en la presidencia de la Unión Europea, deberá de tener como prioridad crear empleo. Detrás de las estadísticas del paro hay personas, algunas tan desamparadas que tienen que acudir a instituciones como Caritas. De lo que no es difícil deducir que las Administraciones, todas, algo están haciendo mal cuando no son capaces de dar cobertura a quienes lo necesitan. Mientras tanto reconozcamos la labor de Caritas y démosles las gracias.

JULIA NAVARRO