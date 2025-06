Julia Navarro.- No es suficiente

MADRID 18 Jun. (OTR/PRESS) -

Creo que el Presidente de Gobierno está perdiendo el sentido de la realidad en vista de la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del PSOE. Reunión en la que han intentado atajar la crisis desatada por el informe de la UCO, que ha destapado como se las gastaba el ex ministro Ábalos, su asesor Koldo García y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, todos ellos "sanchistas" pata negra, de la primera hora.

También ha trascendido que Sánchez, previamente, había consultado a sus "leales" sobre qué hacer, y estos, le han aconsejado que resista, que nada de convocar elecciones, ni mucho menos dimitir, porque el que dimite parece culpable.

De manera que Sánchez y su ejecutiva en uno de esos alardes de chuleria han concluido que no son responsables de nada y que lo que hayan hecho Ábalos, Koldo García y Santos Cerdan es cosa de ellos. Conclusion: no hay conclusión.

Por si fuera poco el Presidente se nos presenta como adalid de la corrupción y, según dejo dicho, va a continuar en Moncloa hasta 2027 porque, insistió, la corrupción no tiene nada que ver con él ni con su partido ni su Gobierno y ademas no puede faltar a su compromiso con los ciudadanos. O sea se nos presenta como " salvador" frente a las huestes de la derecha.

¡Que miedo dan los salvadores!

Siento decir que su comparecencia resultó patética así como las declaraciones de quienes le acompañan en su aventurerismo. No es que no sean creíbles, que no lo son, es que evidencian esa chulería de andar por casa que ya no cuela.

Pretender, como pretenden el Presidente y su guardia de corps, que el caso Ábalos-Koldo-Cerdán nada tiene que ver con el PSOE y el gobierno es un insulto a los ciudadanos.

Y erigirse en "salvador" del país, no vaya a caer en manos de los partidos de derecha, es una muestra de que ha perdido el sentido de la realidad. Y la realidad es que se ha hecho patente el trabajo serio y exhaustivo de los colegas que han venido investigando las entrañas de la corrupción. En estos días, los ciudadanos hemos constatado la verdad de todo lo que se venia publicando.

Frente a la verdad , ciertos sectores de los medios de comunicacion, que le son afines a Sánchez y a los suyos, han venido denostando todas las informaciones que apuntaban a los casos de corrupción en el PSOE.

El problema de Pedro Sánchez es el del cuento de Andersen, El rey desnudo. Todos lo saben pero nadie se lo dice.

En mi opinión, casi desde que fue nombrado secretario general, y convertirse en Presidente, Pedro Sánchez ha estado y está muy mal aconsejado. Para empezar en sus distintos equipos no están "los mejores", políticos de peso y con currículum. En sus gobiernos, otro tanto de lo mismo, salvo dos o tres excepciones.

Pedro Sánchez ha optado por la comodidad de rodearse de personas que nunca habrían llegado tan alto si no fuera por él. De manera que sus consejos son interesados.

Y el primer consejo que le vienen dando es que se agarre como una lapa al poder. A esos colaboradores, les va el sueldo y el estatus en ello. De manera que, al aconsejarle resistir, ellos alargan su estancia en las esferas del poder.

El Presidente se ha rodeado de personas que le hacen la ola, que le dicen lo que quiere escuchar, y que le convencerán de que lo que debe de hacer es resistir contra viento y marea.

Así, Pedro Sánchez como secretario general del PSOE ha decidido ahora la expulsión de José Luis Ábalos del partido. Una decisión que es lo mismo que poner una tirita a una pierna con gangrena. Y por si fuera poco se nos ha presentado como adalid contra la corrupción diciendo que sólo alcanza a Abalos, Koldo y Santos Cerdan y que para corrupción la del PP.

Hay que tener o una cara de cemento armado o haber perdido todo el sentido de la realidad.

En cuanto a consultar a sus "socios", los partidos que le han aupado al poder y que tanto le deben, salvo Podemos el resto lo harán, por la cuenta que les tiene. Ahí está Yolanda Diaz y Sumar que no están por la labor de abandonar el poder.

De manera que unos y otros se están retratando sobre el calado de sus principios o carencias de los mismos.

Me temo que no hay nadie a su alrededor que en vez de pensar en sus propias ambiciones e intereses, piense en los intereses del país y del propio Sánchez. Eso pasa por convocar elecciones y que Pedro Sánchez haga mutis por el foro durante una temporada. Seguramente si convocara elecciones y no fuera el candidato todo este fregado se iría reduciendo y eso le evitaría unos cuantos sufrimientos.

Además, su permanencia en la Moncloa va a lastrar a los candidatos de las próximas elecciones municipales y autonómicas y va a contribuir a seguir empañando la vida política. Incluso sus huestes en determinadas terminales mediáticas, que han venido acusando de estar en la fachosfera, a todo aquel que osaba criticar las decisiones y políticas del señor Presidente, han comenzado a tambalearse sobre la borda del "barco" sanchista.

Alguien debería recordarle a Pedro Sánchez que solo es un hombre y que el manual de resistencia que le escribieron es sólo una burda propaganda.