Julia Navarro.- ¿Quién ha ganado?

MADRID 23 Sep. (OTR/PRESS) -

No termino de entender si el acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca sobre Groenlandia favorece los intereses de los groenlandeses o es un gol del presidente Trump.

Por parte estadounidense se asegura que el acuerdo supone que Washington tendrá el control permanente sobre la seguridad de Groenlandia. Por otra se asegura que el pacto respeta la soberanía de Dinamarca.

Por lo pronto la primera ministra danesa ha dejado dicho que está contenta. Y también ha manifestado su satisfacción Jens-Frederik Nielsen, jefe de Gobierno de Groenlandia.

Pero ¿es posible que todos estén contentos y crean haber ganado la partida al otro?

Solo el tiempo dirá si efectivamente el acuerdo alcanzado es favorable a los intereses de los ciudadanos groenlandeses y que Estados Unidos no se ha quedado de facto con Groenlandia.

Porque esa es la cuestión de fondo habida cuenta de que Donald Trump había llegado a decir que iba a hacerse con Groenlandia por las buenas o por la fuerza.

Quiza el acuerdo es tan ambiguo que ambas partes pueden asegurar que no han perdido la batalla pero eso solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto algunos analistas daneses opinan que el acuerdo no concede a Estados Unidos nada nuevo ya que, desde los años cincuenta del pasado siglo, hay bases militares estadounidenses en la isla.

Lo cierto es que Donald Trump presenta el acuerdo como un triunfo personal que le viene bien para afrontar las elecciones de mitad de mandato. Claro que la prensa danesa dice lo contrario y, resalta el gran éxito de los responsables políticos de su país, que han sabido construir un relato que le guste al Presidente de Estados Unidos y que este se considere el vencedor.

Casi tiendo a creer que realmente es Dinamarca quien ha goleado a Trump, puesto que algunos de los responsables políticos de la oposición al actual gobierno danés, dicen que están contentos con el acuerdo porque no se ha concedido nada nuevo a Estados Unidos. Naturalmente hay voces discrepantes como las del partido independentista Inuit Ataqatigiit, que por el contrario consideran el acuerdo un "suicidio". Así las cosas solo el con el paso del tiempo se comprobará quién ha ganado la partida.