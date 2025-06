Julia Navarro.- ¿Quién teme a Leire Díez?

MADRID 4 Jun. (OTR/PRESS) -

Durante más de cuarenta años he ejercido el periodismo y puedo decir que en esta profesión nos conocemos casi todos o al menos tenemos noticia de quién es quién.

Por eso me ha sorprendido enterarme de la existencia de una militante socialista, Leire Díez, que se dice periodista, y estaba investigando las "cloacas" del Estado. Ignoro donde escribía o ha ejercido el periodismo. O soy muy despistada o la señora Díez no es la periodista que dice ser. Me sorprende que las conversaciones de la señora Díez con ciertos empresarios nos las quieran "colar" como un reportaje de investigación. Si no tienen desperdicio es, precisamente, porque no parece que sean las de un periodista con una "fuente". Son "otra cosa", que ya calificarán los tribunales. Pero lo sorprendente no son sólo las conversaciones de la señora Díez, lo sorprendente es la actitud del Gobierno y del PSOE.

No se atreven a "renegar" de ella y algunos admiten con la boca pequeña que sí, que la conocen, pero poco. Ja,ja,ja. Lo que evidencian es que le tienen tanto miedo por lo que pueda desvelar que a lo más que se han atrevido es a abrirle un expediente informativo. Por mucho menos han expulsado a reconocidos socialistas que se habían atrevido a cuestionar las actuaciones del Presidente Sánchez y su Gobierno.

La conclusión más evidente es que la temen, sí, tienen miedo de lo que pueda decir. Por eso, en uno de esos ejercicios de cinismo que ya se han convertido en habituales, algunos dirigentes socialistas y ministros han salido en tromba, sin que se les caiga la cara de vergüenza, diciendo que todo este asunto es una campaña de la ultraderecha. Incluso se han atrevido a hacer suya una información falsa difundida por un medio de comunicación que aseguraba que algún elemento de la Guardia Civil estaba pensando en atentar contra el Presidente. Mentira repetida por tres ministros: la portavoz,Pilar Alegría, la vicepresidenta Montero y el ministro Óscar López. Y a esa mentira añaden la consabida consigna de: ¡Que viene la ultraderecha!,

Deberían renovar el "negociado" de consignas y argumentarios. Como digo he pasado los últimos cuarenta y tantos años a "pie de obra" y he sido testigo de como, en los últimos años de legislatura, los distintos gobiernos se iban descomponiendo, saliendo a la luz pública sus miserias, en tantas y tantas ocasiones ocasiones, gracias al buen periodismo de investigación y, ya digo, que nunca supe de la existencia de una periodista de investigación llamada Leire Díez. Pero lo de este Gobierno supera a lo de todos los demás juntos.

El caso de Leire Díez es solo un sintoma de esa descomposición, y ni siquiera me parece el personaje principal. Su caso me recuerda a esas películas en las que algún elemento del poder ordena a un subordinado llevar a cabo algo que se escapa de la legalidad, advirtiéndole, eso sí, que si le pillan negarán conocerle. Eso es lo que están haciendo con la señora Díaz, negarla, y por ahora ambas partes, ella y ellos, se guardan las espaldas. Como dejó dicho Alfredo Pérez Rubalcaba no nos merecemos un Gobierno que mienta. Y habría que añadir otras muchas cosas más que no debería hacer ningún gobierno.