Rafael Torres.- Ayuso o el ardor

MADRID, 18 Dic. (OTR/PRESS) -

En las antípodas del pensamiento de don Manuel Azaña, que defendía que el patriotismo, la política, deben residir en "las regiones templadas del espíritu", existen otros pensamientos, pero el de Isabel Díaz Ayuso, no. No lo tiene. Pudiera parecer que su "es el momento de quemarse", pronunciado en la cena de Navidad del PP madrileño con ese toque de ordinariez (algunos lo llaman desparpajo) que le es tan característico, es un pensamiento radicalmente contrario al del que fuera presidente del Gobierno y de la II República Española, pero nadie con pensamiento, sea quien fuere salvo los bonzos, consideraría la necesidad de quemarse, de prenderse fuego, de arder en fatal autolisis. Eso de quemarse no es, se mire como se mire, un pensamiento.

Lo de la invitación de Ayuso a sus correligionarios a inmolarse en la pira del antisanchismo revela, en realidad, otro deseo, también ardiente, el de mandar a Sánchez a la hoguera, esto es, "p'alante", pero eso tampoco es un pensamiento, sino una rabia, la misma, sólo que llevada al paroxismo, que ha teñido, condicionado más bien, la acción opositora de su partido al Gobierno de coalición desde el minuto uno. Y ahora, cuando parece que éste agoniza, la mente de Ayuso se desata, desbridada del pensamiento racional que la templaría, y de su inicial "no hay que ser tibios" pasa, sin transición, al "es el momento de quemarse". Incluso para una cena navideña de empresa, donde todo exceso y todo dislate halla su asiento, resulta detonante.

Y es que el remedo de pensamiento que gasta la disruptiva presidenta regional es detonante. Demasiado detonante: pim, pam, pum, ¡fuego! Si tuviera un pensamiento de verdad, y un patriotismo de verdad, y una idea política de verdad, no contribuiría como contribuye cada vez que habla a avivar la artificial hoguera de enfrentamiento y polarización donde trata de enviar a churrascarse a los españoles.