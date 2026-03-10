Rafael Torres.- Feijoo en la niebla

MADRID 10 Mar. (OTR/PRESS) -

La ansiedad nubla la inteligencia, siempre, claro, que se tenga alguna. A Feijóo la ansiedad se le ve, se le nota, pero ¿y la inteligencia? A veces se le ve nublada, y otras, no se le ve, pero si hay un momento desde que preside el PP en que se perciben en él alternativamente las cosas, es éste, y no por su líos de familia con Vox en los gobiernos regionales, que también, sino por el que se hace al abordar la postura de España contra la guerra de agresión a Irán.

La ansiedad por acabar con Pedro Sánchez como sea le viene nublando la mente desde que se inventó que le había robado la victoria, el gobierno y su presidencia, y en ese andar a ciegas entre la niebla no ve que el 70% de los españoles está contra esa guerra infame y que, en consecuencia, apoya la decisión del Gobierno de Sánchez de no permitir a EE.UU. el uso de nuestro suelo para ir a matar niñas ni a nadie, por mucho que una parte de ese apoyo no se traduzca a la hora de la verdad electoral en votos.

A tenor de ese porcentaje, muchos de los potenciales electores del PP, y si no muchos, bastantes, no parecen sufrir esa ansiedad que a él le devora, y distinguen entre ser conservador y alinearse del lado del furor bélico del extranjero que amenaza a España y a los españoles.

Cuando por el mundo se extiende la ola de admiración hacia España (¡Ah, Turquía!) por la decencia moral y el valor de su gobierno al oponerse en vanguardia a la sinrazón y a la barbarie, y cuando la sombra del Aznar, que estaba trabajando en ello, es más alargada que nunca por las funestas consecuencias que para España tuvo aquella otra guerra tan parecida a ésta, Feijóo no sabe pero sí contesta, y lo hace, lo sigue haciendo, rehén de esa su ansiedad que le nubla la adhesión a la patria cuando ésta la merece de todos sus hijos más que nunca.

Entre Dominique de Villepin y Alberto Núñez Feijóo hay no uno, sino varios abismos. Villepin, un señor de derechas como Feijóo, aquél ministro francés de Exteriores que conmovió al mundo con su luminoso discurso en la ONU contra la guerra de Irak, ha declarado que hoy "es Pedro Sánchez el que salva el honor de Europa", de ésta Europa arrollada e inane. No se le puede pedir a Feijóo que llegue a tanto, pero sí que trate de rescatar su inteligencia de la niebla.