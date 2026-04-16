Rafael Torres.- Un tío dando voces

MADRID 16 Abr. (OTR/PRESS) -

Desde lo de Tejero no se había visto en el hemiciclo del Congreso nada parecido, un tío subiendo al estrado dando voces, invadiendo la tribuna de la presidencia, intimidando a su titular en ese momento con agresiva gestualidad, tratando y consiguiendo, en fin, torcer el normal funcionamiento de la Cámara. El diputado José María Sánchez, de Vox como no podía ser de otra manera, interpretó ese triste "flash back" para pasmo de los presentes y de cuantos no estándolo, el resto de los españoles, se hallan en ese ágora representados.

Se debatía a iniciativa del grupo socialista sobre la quema de libros durante el franquismo, lo cual no debió agradar al señor Sánchez, que se enganchó desde su escaño en un cruce de palabras con un diputado de Esquerra. Éste, al parecer, le llamó ignorante, tal vez a cuenta de su presumible negacionismo de aquellas piras en las que se quiso reducir a cenizas el fruto del conocimiento y la cultura, y allá que te fué el interpelado a chivarse o protestar al vicepresidente de la Cámara que en ese momento la regía, y de la manera descrita antes. Por tres veces Gómez de Celis le rogó que depusiera su levantisca actitud y por tres veces ignoró Sánchez el ruego hasta que fue reglamentariamente expulsado del hemiciclo.

La primera Feria del Libro tras la Victoria de las armas rebeldes se inauguró en Madrid con uno de esos autos de fe precisamente, una gigantesca hoguera a la que se arrojaron cientos de libros, es decir, todo, pues todo, como se sabe, está en los libros. No sé qué le pasaría al señor Sánchez al oír hablar cerca de él de esas cosas, si estaba ofuscado por ser la fecha la jubilar del 14 de Abril, si lo estaba por la derrota en las urnas del gran sostenedor de su partido, Orbán, o por el frenazo en seco de las expectativas electorales de éste, o por el creciente e imparable repudio universal a Trump, otro de sus afines, pero el caso es que desde lo de Tejero no se había visto en el Congreso nada igual, un tío irrumpiendo en el estrado dando voces.