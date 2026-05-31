Carmen Tomás.- Golpe al bolsillo

MADRID 30 May. (OTR/PRESS)

A partir de mañana, millones de hogares y pequeñas empresas tendrán que hacer frente a un nuevo incremento de sus gastos básicos. La electricidad, el gas y, en el caso de los madrileños, también el agua, subirán de precio tras la finalización de algunas de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética internacional. El Ejecutivo había condicionado la continuidad de determinadas rebajas fiscales a que los precios de la energía superasen un umbral del 15% de incremento. Sin embargo, al haberse mantenido la evolución de la luz y el gas por debajo de ese límite, las ayudas decaen y los consumidores volverán a soportar una mayor carga fiscal. Uno de los cambios más significativos afecta al recibo eléctrico, ya que no solo el IVA volverá al 21% sino que el Impuesto Especial sobre la Electricidad pasará del actual 0,5% al 5,11%, una subida que se trasladará directamente a las facturas. También aumentará el IVA del gas, de manera que el encarecimiento conjunto para un hogar o una pyme con una potencia contratada de 10 kilovatios rondará los 15 o 16 euros mensuales de media.

El golpe llega además en un momento especialmente delicado para muchas familias. Las altas temperaturas registradas en buena parte del país obligan ya a utilizar ventiladores y aparatos de aire acondicionado durante buena parte del día, incrementando el consumo eléctrico y, por tanto, el impacto de la subida. Por el contrario, el Gobierno mantendrá hasta el 30 de junio la rebaja del IVA aplicada a los carburantes, al haberse superado en este caso el mismo umbral de referencia fijado para la luz y el gas. No obstante, desaparece el descuento adicional del 10% que venían disfrutando los clientes que repostaban gasolina o gasóleo de Repsol mediante la plataforma Waylet. Los madrileños tampoco escaparán a las nuevas cargas. El Canal de Isabel II aplicará una subida del 3% en la factura del agua, en cumplimiento del calendario de incrementos previsto por la empresa pública para los próximos años. Por si fuera poco, junio también es un mes de obligaciones fiscales. Miles de contribuyentes afrontarán el pago de su declaración del IRPF.

Resulta sorprendente que las rebajas se acaben cuando la incertidumbre sobre el fin de la guerra en Oriente Próximo continúa y sin perspectivas claras de resolución a corto plazo. Nadie sabe, ni quizás el propio Presidente de Estados Unidos, cuándo y cómo terminará el conflicto, lo que mantiene viva la tensión sobre los mercados energéticos y el miedo a que se produzcan nuevas oscilaciones de precios. El inicio del verano será un plato amargo para el presupuesto de millones de españoles que verán reducida aún más su capacidad de ahorro, cuando el salario real medio no pasa de unos 23.000 euros brutos al año y el más habitual es de poco más de 16.500.