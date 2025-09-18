Rafael Torres.- Vender el alma

MADRID 18 Sep. (OTR/PRESS) -

Hasta ahora, sólo se le podía vender el alma al Diablo, pero ya se le puede vender también a un ruso, un tal Dimitri, y la primera persona que se la ha vendido es una tal Karina, una joven de 26 años que ha corrido a gastarse el producto de la transacción en muñecos Labubu, los muñecos más feos del mundo, de los que es coleccionista. Sin embargo, puede que Karina haya estafado a Dimitri, que tras apoquinar los 100.000 rublos acordados en el contrato de compraventa, firmado con sangre, por cierto, por Karina, no ve el alma de ésta por ninguna parte. No tenía.

Todo el mundo sabe lo que es el alma, incluso los que niegan su existencia pero no resisten a la tentación de llamarla de otro modo. Sea como fuere, esa cosa que nos anima le trae sin cuidado a Karina, seguramente porque lo único que la anima son los muñecos Labubu, y lo que empezó siendo una broma de Dimitri en las redes sociales (¡Ah, las bromas! ¡Ah, las redes sociales!), la moscovita se la tomó en serio y creyó ver en el anuncio de compra de almas de su paisano una magnífica oportunidad para ampliar su colección de Labubus sin gasto ninguno, porque alma, lo que se dice alma, no tenía. Lo curioso, o no tan curioso, es que la Iglesia Ortodoxa Rusa también se lo ha tomado en serio, y ha manifestado su abierta oposición a la venta de almas.

Puede que Karina haya estafado a Dimitri, que se ha quedado sin los rublos invertidos en un alma inexistente, pero Karina no es ni la única persona desalmada ni la peor de ellas, pues se conforma con coleccionar esos muñecos que espantarían al mismísimo Satanás, que, por lo demás, no se debe haber recuperado aún de la pérdida del monopolio del comercio de almas. No, Karina es, sin más, una perturbada que no hace otro daño que el que le ha hecho al bolsillo de Dimitri, en tanto que otros desalmados sumen al mundo entero en la desgracia. Ahí están los Netanyahu, los Trump, los Putin o cuantos no son capaces de sentir como hijos propios a los niños hambrientos y reventados de Gaza.