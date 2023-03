Rafael Torres.- Yolanda Díaz: sumar y restar

MADRID, 30 Mar. (OTR/PRESS) -

Sumar o restar, esa es la cuestión. Yolanda Díaz ha despejado la duda, si es que alguna vez la tuvo, fusionando las dos operaciones en apariencia contradictorias: sumar restando a Podemos. En efecto; si quiere que su plataforma Sumar, que agruparía a la izquierda que habita a la izquierda del PSOE pero que no traga a Podemos, vaya a alguna parte, tiene no sólo que desprenderse, sino también que alejarse todo lo posible, del partido que en la sombra sigue dirigiendo Pablo Iglesias, y en la luz, o en la penumbra, Ione Belarra y algún superviviente de las sucesivas purgas que han ido sembrando de sal el campo morado.

Si Yolanda Díaz quiere sumar con Sumar, tendrá que empezar restando, pues lo que en matemáticas no se puede, en política es posible y, a menudo, necesario. Pero, solventada esa primera discrepancia entre la aritmética y la política a cuenta de la suma y la resta, aparece una segunda, la división. Podemos invoca, en su indisimulada fantasía de controlar Sumar mediante unas primarias y un censo a su gusto que le beneficirían absolutamente, la unidad de la izquierda, pero ese es un imposible no ya matemático o político, sino metafísico, pues clases de izquierda hay muchas y son más proclives al poliamor que al matrimonio. Para Podemos, que nunca se supo si era un partido de izquierda o comunista sin más, la división de la izquierda sólo puede evitarse dejando que el proyecto de Yolanda Díaz lo controle, lo dirija y lo fagocite él.

Pero aun teniendo bastante claro también lo de la división, que, por otro lado, quedaría garantizada antes o después con Podemos dentro de Sumar, queda aún en el aire la última de las cuatro reglas: la multiplicación. Para lograrla, para aspirar a la multiplicación de los votos, la vicepresidenta Díaz necesita acertar en la resolución de las operaciones anteriores, y para acertar necesita firmeza en su no es no a Podemos. No se le escapa, ciertamente, que cargar en el futuro, por ejemplo, con el legado del ministerio de Igualdad de Irene Montero y sus amigas, entre las que destaca esa Ángela Rodríguez "Pam" que por aborrecer hasta aborrece las raíces cuadradas, imposibilitaría multiplicar.

Yolanda Díaz presentará el domingo oficialmente su proyecto, y ahí se verá cómo se va manejando con las cuatro reglas, que si en matemáticas son cuatro operaciones distintas, en política, en Sumar particularmente, es una sola.