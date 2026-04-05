Publicado 05/04/2026 08:00

Victoria Lafora.- Que mal lo deben ver

MADRID 4 Abr (OTR/PRESS)

Pocas horas antes de que se cerrara la ventanilla, la izquierda andaluza logró el pacto para concurrir juntos a las urnas en el mes de mayo. Mientras las procesiones volvían lentamente a los templos y se apagaban las saetas, los dirigentes de IU, Sumar, Podemos, y cuatro formaciones más pequeñas, debatían a cara de perro quien encabezaba las listas.

La premura horaria obligó a Podemos a aceptar el segundo puesto en Sevilla y ser cabeza de lista en Jaén. Ione Belarra y los suyos no quedaron muy conformes. Se quejaron de que el reparto no refleja su "peso político". Sin mencionar que su decisión de unirse a "Por Andalucía" la tomaron tarde cuando ya Antonio Maíllo, coordinador federal de IU y cabeza de lista, tenía casi todas las candidaturas cerradas.

Pese al batacazo electoral en Aragón y en Castilla y León, a Belarra y a Montero les costaba volver a juntarse con los de Sumar. Solo han tragado ante el temor de desaparecer.

Y otra que debe estar mesándose los cabellos, y no por los pasos de penitencia de la Macarena, es la otra Montero, María Jesús, la candidata socialista y hasta ayer mandamás de las arcas públicas. Si ya lo tenía difícil de cara a los comicios de mayo, ahora con una candidatura más potente a su izquierda, peor.

De salir bien la operación de los ahora reunidos en la papeleta de "Por Andalucía", se demostrará que Gabriel Rufián tenía razón con su empeño de "o vamos unidos o desaparecemos".

Y, pese al fervor popular por los ritos procesionales y el entusiasmo ante los legionarios trasladando a su Cristo, Vox no pasa por su mejor momento. La crisis interna, provocada por las expulsiones de los fundadores y las acusaciones de incrementos patrimoniales, les puede pasar factura.

Quedan lejos los tiempos de la imagen de Abascal, camisa prieta y abierta, montado a caballo por el campo andaluz emulando a los cortijeros de tronío. La derecha andaluza está muy cómoda con el prudente y tranquilo Juanma Moreno poco dado a los alardes populistas.

Todavía tiene más posibilidades de gobernar en solitario la Junta si Vox sigue impidiendo los pactos en Extremadura y el resto.

Contador

Contenido patrocinado

Foto del autor

Francisco Muro de Iscar

¿A quién le importa las víctimas?

Foto del autor

Fernando Jáuregui

El retorno de nuestro hombre en Doñana

Foto del autor

Victoria Lafora

Que mal lo deben ver

Foto del autor

Fermín Bocos

El "Guernica", que siga donde está