Discord aclara que el reciente ciberataque a un proveedor externo expuso documentos oficiales de 70.000 usuarios

MADRID, 9 Oct. (Portaltic/EP) -

Discord ha aclarado que el reciente incidente de seguridad relacionado con un proveedor externo ha afectado a aproximadamente 70.000 usuarios a nivel global con la filtración de sus fotos de identificaciones oficiales, como parte de un intento de extorsión a la compañía.

La semana pasada, un ciberataque dirigido contra un proveedor de servicios de atención al cliente externo se saldó con la exposición de los datos de algunos usuarios de Discord, incluyendo información personal como los últimos cuatro dígitos de la tarjeta bancaria y documentos oficiales de identidad.

Esto se debe a que el proveedor externo atacado es un servicio que Discord contrata para respaldar sus esfuerzos de atención al cliente, que concretamente recoge fotos de identificaciones oficiales de los usuarios, como carnets de conducir o pasaportes, para revisar las apelaciones relacionadas con la edad en la plataforma.

En ese momento, Discord compartió que estaba investigando el incidente y, ahora, la compañía ha aclarado que, de las cuentas afectadas a nivel mundial, han identificado aproximadamente 70.000 usuarios cuyas fotos de documentos de identificación oficiales han sido filtradas.

Así lo ha detallado el portavoz de Discord Nu Wexler en declaraciones a The Verge, quien ha compartido esta información para desmentir algunas afirmaciones recientes sobre la filtración de datos compartidas en la red social X, que afirmaban que los actores maliciosos obtuvieron alrededor de 1,5 TB de fotos relacionadas con la verificación de edad.

Según Wexler, con la intención de "abordar las afirmaciones inexactas de los responsables que circulan en línea", ha matizado que las cifras compartidas "son incorrectas y forman parte de un intento de extorsionar a Discord".

Así, el portavoz ha subrayado que no recompensarán a los responsables por sus acciones ilegales, al tiempo que ha señalado que ya han contactado con todos los usuarios afectados a nivel global y que continúan colaborando con las fuerzas del orden, las autoridades de protección de datos y expertos externos en seguridad.

Siguiendo esta línea, ha añadido que Discord ha asegurado los sistemas afectados y finalizado la colaboración con el proveedor afectado. "Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger sus datos personales y comprendemos la preocupación que esto puede causar", ha concluido.