Google Chrome permitirá desactivar el modelo de IA generativa que potencia la 'protección mejorada'

MADRID, 19 Ene. (Portaltic/EP) -

Google Chrome permitirá eliminar el modelo de inteligencia artificial generativa del dispositivo que potencia la 'protección mejorada', incorporado en el navegador el pasado mes de febrero en una actualización.

La 'protección mejorada' lleva años en Google Chrome, pero con la actualización de febrero del año pasado incorporó la IA genrativa para proteger al usuario "contra descargas, extensiones y sitios peligrosos" en tiempo real, y requiere el envío de los datos de navegación de los usuarios a la compañía.

Esta protección se encuentra desactivada por defecto. Para activarla manualmente hay que ir al menú de Configuración > Privacidad y seguridad > Seguridad. Una vez allí, en el apartado de 'Navegación segura' aparecen tres opciones: 'protección mejorada', 'protección estándar' y 'sin protección'.

Dentro de cada opción se resumen sus características y advertencias. Chrome avisa que tanto en la 'protección mejorada' y en la estándar se mandan los datos de navegación. Si el usuario no quiere enviarlos a Google para contar con esta protección, ha de elegir la última opción.

Recientemente, se ha descubierto que Google Chrome permitirá desactivar a la IA genrativa de la 'protección avanzada'. Así lo ha revelado el usuario Leopeva64, que muestra desde Chrome Canary, el programa de pruebas para desarrolladores de Chrome, los trabajos de un nuevo interruptor que anule a la IA en esta función.

En la captura de pantalla compartida, Google advierte que la IA generativa "potencia características como la detección local de estafas. Destactivar esto elimina los modelos de IA generativa de tu dispositivo y deshabilita estas funciones".

Aunque no queda muy claro, parece apuntar a que eliminar la IA generativa desactiva la protección mejorada, al deshabilitar las funciones que la conforman.

Para eliminar el modelo de IA, habrá que abrir el menú de Configuración > Sistema > Desactivar 'GenAI en el dispositivo".

Por el momento esta opción solo se encuentra disponible en Chrome Canary para los desarrolladores, pero se espera que se amplíe a todos los usuarios.