Acer consigue sus mejores resultados desde la pandemia en 2025, con más de 7.400 millones de euros en ingresos

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MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP) -

Acer ha logrado sus mejores resultados financieros desde la pandemia de la Covid-19, con unos ingresos anuales en 205 de 275.640 millones de nuevo dólar taiwanés (más de 7.400 millones de euros), un 4,1 por ciento más que en 2024.

La compañía de Taiwán ha celebrado su quincuagésimo aniversario con un evento el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Milán (Italia), en el que se han repasado los logros de la empresa en su estrategia orientada a la inteligencia artificial (IA), la sostenibilidad y la innovación.

Acer ha puesto en valor los ingresos anuales y los del cuarto trimestre de 2025, que alcanzaron sus niveles más altos en la era posterior a la pandemia, a pesar de un mercado global "altamente volátil" y de un primer semestre "exigente", como ha calificado la empresa.

Estos resultados se deben a la expansión del portafolio, el fortalecimiento de los canales de socios y la creciente complejidad de los proyectos tecnológicos, que hicieron que el segmento B2B (de negocio a negocio) fuera uno de los principales motores de crecimiento.

Concretamente, la empresa ha subrayado que los ingresos combinados de los negocios más allá de los ordenadores personales y pantallas representaron el 32,2 por ciento del total en 2025. En el caso de Acer EMEA, el volumen comercial representó el 30 por ciento, aproximadamente.

Acer ha mostrado también los resultados de enero de 2026, en los que se han alcanzado los 21.080 millones de NT$ (570 millones de euros), un 39,8 por ciento más que en 2025, siendo también la mejor cifra desde la pandemia.

"El crecimiento logrado, junto con la fuerte aceleración a principios de 2026, demuestra la capacidad de nuestra organización para adaptarse a escenarios en constante evolución y transformar la complejidad del mercado en oportunidades de desarrollo", ha indicado el vicepresidente de la PBU de Acer EMEA, Massimiliano Rossi.

En cuanto a la ampliación de su negocio, Acer ha integrado su modelo tradicional de Core Business (ordenadores personales y pantallas) con una estrategia de de expansión basada en "múltiples motores de negocio", creando un grupo de empresas con una visión común.

Gracias a este conjunto de empresas, la multinacional puede ofrecer un portfolio complementario que permite a los clientes empresariales acceder a toda su infraestructura digital. El fin es construir una resilencia financiera frente a la naturaleza cíclica del mercado de PC y ampliar su alcance, especialmente en mercados emergentes.

"Nuestro objetivo es construir un modelo cada vez más abierto y colaborativo, en el que las competencias, los socios y los ecosistemas contribuyan a la creación de valor a largo plazo" ha explicado Rossi.

La sostenibilidad es otro de los grandes retos de Acer, que traza una estrategia integrada y transversal en torno a ella a todo el ciclo de vida tecnológico, evolucionando a un concepto más amplio de "tecnología consciente".

En esta línea, la compañía se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en su cadena de suministro, lo que le ha permitido pasar de una reducción de 274 toneladas en 2023 a más de 2.000 toneladas en 2025.

Además, Acer promueve una cultura que favorece la reparación de sus productos en lugar de sustituirlos, en consonancia con la Directiva europea sobre el Derecho a reparar. Por ejemplo, con el programa Acer Optimize, la multinacional da una segunda oportunidad a dispositivos usados con un 'cashback' de hasta el 55 por ciento del precio original en función de la antigüedad y el uso.